https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900237037.html

Глава Приангарья предложил сохранить финансовую поддержку регионов-доноров

Глава Приангарья предложил сохранить финансовую поддержку регионов-доноров - РИА Новости, 03.10.2023

Глава Приангарья предложил сохранить финансовую поддержку регионов-доноров

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая в Совете Федерации, предложил сохранить регионам-донорам финансовую поддержку критически значимых для... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:04

2023-10-03T18:04

2023-10-03T18:06

иркутская область

экономика

иркутская область

россия

игорь кобзев

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/58/1562355864_0:292:3000:1979_1920x0_80_0_0_e681212aebb851836144e50047e0a6dc.jpg

ИРКУТСК, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая в Совете Федерации, предложил сохранить регионам-донорам финансовую поддержку критически значимых для населения социальных направлений, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В Совете Федераций РФ прошли слушания по проекту бюджета на ближайшие три года. С докладом о бюджетной политике Иркутской области выступил глава региона Игорь Кобзев. Он подчеркнул, что в Приангарье в рамках трехлетнего прогноза ожидается ежегодный рост на 2-3% по большинству значимых макроэкономических показателей. Положительная динамика доходов консолидированного бюджета обеспечила Иркутской области статус региона-донора и за последние три года объем налогов, перечисляемых в федеральный бюджет, увеличился в восемь раз – с 214 миллиардов рублей до 1,7 триллиона рублей. В результате наблюдается диспропорция в части роста налоговой отдачи от промышленного сектора и уровня социального развития территорий. Глава региона назвал сферы, для развития которых необходимо увеличение федерального финансирования. Так, в настоящее время ежегодно Приангарью выделяется около 2,5 миллиардов рублей на приведение в нормативное состояние объектов образования. При том что потребность составляет 10-12 миллиардов рублей в год. Схожая ситуация в сфере здравоохранения – при сохранении нынешних объемов финансирования потребуется несколько десятков лет, чтобы решить задачу модернизации этого сектора. Также, для выполнения поручений президента России - к 2028 году довести до норматива не менее 50% дорог, с учетом огромных расстояний, необходимо дополнительно около 40 миллиардов рублей. "Предлагаю рассмотреть возможность сохранения финансовой поддержки регионов-доноров по критически значимым для населения социальным направлениям. Это дороги, образование, здравоохранение, социальная и культурная сфера. Также важно учитывать бюджетные возможности регионов при принятии решений, приводящих к дополнительным расходам региональных и местных бюджетов", – сказал Игорь Кобзев. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила на слушаниях, что нужно покончить с практикой передачи полномочий на региональный уровень без соответствующего финансового обеспечения. Регионам, которые наращивают налоговые доходы и в региональный, и федеральный бюджет необходимо, по мнению спикера верхней палаты, предусмотреть дополнительные субвенции. Игорь Кобзев, в свою очередь, поблагодарил Совет Федерации и правительство РФ за поддержку, оказанную после наводнения в 2019 году. Он отметил, что большая часть задач, связанных с ликвидацией последствий наводнения уже решена.

https://ria.ru/20230921/forum-1897851021.html

https://ria.ru/20230914/priangare-1896363667.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, иркутская область, россия, игорь кобзев, валентина матвиенко, совет федерации рф