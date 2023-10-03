https://ria.ru/20231003/podderzhka-1900237037.html
Глава Приангарья предложил сохранить финансовую поддержку регионов-доноров
Глава Приангарья предложил сохранить финансовую поддержку регионов-доноров - РИА Новости, 03.10.2023
Глава Приангарья предложил сохранить финансовую поддержку регионов-доноров
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая в Совете Федерации, предложил сохранить регионам-донорам финансовую поддержку критически значимых для... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:04
2023-10-03T18:04
2023-10-03T18:06
иркутская область
экономика
иркутская область
россия
игорь кобзев
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ИРКУТСК, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая в Совете Федерации, предложил сохранить регионам-донорам финансовую поддержку критически значимых для населения социальных направлений, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В Совете Федераций РФ прошли слушания по проекту бюджета на ближайшие три года. С докладом о бюджетной политике Иркутской области выступил глава региона Игорь Кобзев. Он подчеркнул, что в Приангарье в рамках трехлетнего прогноза ожидается ежегодный рост на 2-3% по большинству значимых макроэкономических показателей. Положительная динамика доходов консолидированного бюджета обеспечила Иркутской области статус региона-донора и за последние три года объем налогов, перечисляемых в федеральный бюджет, увеличился в восемь раз – с 214 миллиардов рублей до 1,7 триллиона рублей. В результате наблюдается диспропорция в части роста налоговой отдачи от промышленного сектора и уровня социального развития территорий. Глава региона назвал сферы, для развития которых необходимо увеличение федерального финансирования. Так, в настоящее время ежегодно Приангарью выделяется около 2,5 миллиардов рублей на приведение в нормативное состояние объектов образования. При том что потребность составляет 10-12 миллиардов рублей в год. Схожая ситуация в сфере здравоохранения – при сохранении нынешних объемов финансирования потребуется несколько десятков лет, чтобы решить задачу модернизации этого сектора. Также, для выполнения поручений президента России - к 2028 году довести до норматива не менее 50% дорог, с учетом огромных расстояний, необходимо дополнительно около 40 миллиардов рублей. "Предлагаю рассмотреть возможность сохранения финансовой поддержки регионов-доноров по критически значимым для населения социальным направлениям. Это дороги, образование, здравоохранение, социальная и культурная сфера. Также важно учитывать бюджетные возможности регионов при принятии решений, приводящих к дополнительным расходам региональных и местных бюджетов", – сказал Игорь Кобзев. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила на слушаниях, что нужно покончить с практикой передачи полномочий на региональный уровень без соответствующего финансового обеспечения. Регионам, которые наращивают налоговые доходы и в региональный, и федеральный бюджет необходимо, по мнению спикера верхней палаты, предусмотреть дополнительные субвенции. Игорь Кобзев, в свою очередь, поблагодарил Совет Федерации и правительство РФ за поддержку, оказанную после наводнения в 2019 году. Он отметил, что большая часть задач, связанных с ликвидацией последствий наводнения уже решена.
https://ria.ru/20230921/forum-1897851021.html
https://ria.ru/20230914/priangare-1896363667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иркутская область, россия, игорь кобзев, валентина матвиенко, совет федерации рф
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
ИРКУТСК, 3 окт - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая в Совете Федерации, предложил сохранить регионам-донорам финансовую поддержку критически значимых для населения социальных направлений, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В Совете Федераций РФ
прошли слушания по проекту бюджета на ближайшие три года. С докладом о бюджетной политике Иркутской области выступил глава региона Игорь Кобзев. Он подчеркнул, что в Приангарье в рамках трехлетнего прогноза ожидается ежегодный рост на 2-3% по большинству значимых макроэкономических показателей. Положительная динамика доходов консолидированного бюджета обеспечила Иркутской области статус региона-донора и за последние три года объем налогов, перечисляемых в федеральный бюджет, увеличился в восемь раз – с 214 миллиардов рублей до 1,7 триллиона рублей. В результате наблюдается диспропорция в части роста налоговой отдачи от промышленного сектора и уровня социального развития территорий.
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Глава региона назвал сферы, для развития которых необходимо увеличение федерального финансирования. Так, в настоящее время ежегодно Приангарью выделяется около 2,5 миллиардов рублей на приведение в нормативное состояние объектов образования. При том что потребность составляет 10-12 миллиардов рублей в год. Схожая ситуация в сфере здравоохранения – при сохранении нынешних объемов финансирования потребуется несколько десятков лет, чтобы решить задачу модернизации этого сектора. Также, для выполнения поручений президента России - к 2028 году довести до норматива не менее 50% дорог, с учетом огромных расстояний, необходимо дополнительно около 40 миллиардов рублей.
«
"Предлагаю рассмотреть возможность сохранения финансовой поддержки регионов-доноров по критически значимым для населения социальным направлениям. Это дороги, образование, здравоохранение, социальная и культурная сфера. Также важно учитывать бюджетные возможности регионов при принятии решений, приводящих к дополнительным расходам региональных и местных бюджетов", – сказал Игорь Кобзев.
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отметила на слушаниях, что нужно покончить с практикой передачи полномочий на региональный уровень без соответствующего финансового обеспечения. Регионам, которые наращивают налоговые доходы и в региональный, и федеральный бюджет необходимо, по мнению спикера верхней палаты, предусмотреть дополнительные субвенции.
Игорь Кобзев, в свою очередь, поблагодарил Совет Федерации и правительство РФ за поддержку, оказанную после наводнения в 2019 году. Он отметил, что большая часть задач, связанных с ликвидацией последствий наводнения уже решена.
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