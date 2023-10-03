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"Наносят удар". В США восхитились тактикой России против ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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14:55 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/oborona-1900181926.html
"Наносят удар". В США восхитились тактикой России против ВСУ
"Наносят удар". В США восхитились тактикой России против ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
"Наносят удар". В США восхитились тактикой России против ВСУ
Российская армия успешно применяет тактику "эластичной обороны" для противодействия контрнаступлению ВСУ, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:55
2023-10-03T14:55
в мире
украина
артемовский
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российская армия успешно применяет тактику "эластичной обороны" для противодействия контрнаступлению ВСУ, пишет американская газета The New York Times."Эта тактика предполагает, что российские войска отходят на вторую линию позиций, давая возможность украинским войскам продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда противник уязвим: либо при движении по открытой местности, либо по прибытии на специально оставленные позиции", - отметило издание.Таким образом, вместо того, что любой ценой удерживать оборонительную линию, российские войска отступают, нанося как можно более тяжелые удары по атакующим, затем следует контратака, и позиция возвращается под контроль обороняющихся, говорится в материале.Автор статьи также подчеркнул, что подобная тактика лишь одна из причин, почему контрнаступление медленно продвигается. Он также обвинил минные поля, танковые заграждения, российские запасы артиллерийских снарядов и нежелание Запада своевременно поставлять Украине оружие в провале контрнаступления ВСУ.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231003/generaly-1900101593.html
https://ria.ru/20231003/oruzhie-1900164354.html
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в мире, украина, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Наносят удар". В США восхитились тактикой России против ВСУ

NYT: Россия применяет эффективную тактику эластичной обороны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российская армия успешно применяет тактику "эластичной обороны" для противодействия контрнаступлению ВСУ, пишет американская газета The New York Times.
"Эта тактика предполагает, что российские войска отходят на вторую линию позиций, давая возможность украинским войскам продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда противник уязвим: либо при движении по открытой местности, либо по прибытии на специально оставленные позиции", - отметило издание.
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Таким образом, вместо того, что любой ценой удерживать оборонительную линию, российские войска отступают, нанося как можно более тяжелые удары по атакующим, затем следует контратака, и позиция возвращается под контроль обороняющихся, говорится в материале.
Автор статьи также подчеркнул, что подобная тактика лишь одна из причин, почему контрнаступление медленно продвигается. Он также обвинил минные поля, танковые заграждения, российские запасы артиллерийских снарядов и нежелание Запада своевременно поставлять Украине оружие в провале контрнаступления ВСУ.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что потери украинской армии за сентябрь составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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