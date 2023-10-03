В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, вывели специалисты КрасГАУ. По их словам, внедрение новых растений позволит забыть о потере урожая при заморозках и засухе. Об этом сообщили в пресс-службе НОЦ "Енисейская Сибирь".Весенние заморозки и засухи – привычное явление в Красноярском крае и ряде других российских регионов, сообщили специалисты. Эти факторы, по словам ученых, являются ключевыми проблемами агробизнеса Сибири, так как могут приводить к гибели значительной части растений и резкому падению урожайности у выживших.Специалистам Красноярского государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ, участник НОЦ "Енисейская Сибирь") удалось создать два сорта картофеля и два сорта сои, адаптированных к климату Сибири.Все предложенные сорта имеют низкую скорость прорастания, благодаря чему они переживают заморозки и засуху под землей, давая ботву только при наступлении устойчивого тепла, объяснили ученые. При этом новые растения имеют высокую урожайность и скороспелость."Наши сорта картофеля формируют товарные клубни до наступления летней жары, а набор питательных веществ и крахмала идет в них уже к концу августа. А два наших новых сорта сои – самые северные в мире", – рассказал проректор по науке Красноярского ГАУ Александр Коломейцев.Применение новых сортов может сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным, уверены создатели. В настоящее время часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания, сообщили ученые."Новые сорта мы получили методами классической селекции, тестируя и скрещивая в наших питомниках около 200 сортов картофеля и более 180 сортов сои", – отметил Коломейцев.Сейчас ученые готовятся к испытаниям и внедрению "ультраскороспелого" сорта сои, который способен давать по два урожая за сезон в южных регионах России, сообщили в вузе.Красноярский ГАУ – участник научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в России и декарбонизацию промышленности. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, вывели специалисты КрасГАУ. По их словам, внедрение новых растений позволит забыть о потере урожая при заморозках и засухе. Об этом сообщили в пресс-службе НОЦ "Енисейская Сибирь".
Весенние заморозки и засухи – привычное явление в Красноярском крае и ряде других российских регионов, сообщили специалисты. Эти факторы, по словам ученых, являются ключевыми проблемами агробизнеса Сибири, так как могут приводить к гибели значительной части растений и резкому падению урожайности у выживших.
Специалистам Красноярского государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ, участник НОЦ "Енисейская Сибирь") удалось создать два сорта картофеля и два сорта сои, адаптированных к климату Сибири.
Все предложенные сорта имеют низкую скорость прорастания, благодаря чему они переживают заморозки и засуху под землей, давая ботву только при наступлении устойчивого тепла, объяснили ученые. При этом новые растения имеют высокую урожайность и скороспелость.
«
"Наши сорта картофеля формируют товарные клубни до наступления летней жары, а набор питательных веществ и крахмала идет в них уже к концу августа. А два наших новых сорта сои – самые северные в мире", – рассказал проректор по науке Красноярского ГАУ Александр Коломейцев.
Применение новых сортов может сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным, уверены создатели. В настоящее время часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания, сообщили ученые.
"Новые сорта мы получили методами классической селекции, тестируя и скрещивая в наших питомниках около 200 сортов картофеля и более 180 сортов сои", – отметил Коломейцев.
В России нашли способ улучшить плодородие почв
11 апреля, 03:00
Сейчас ученые готовятся к испытаниям и внедрению "ультраскороспелого" сорта сои, который способен давать по два урожая за сезон в южных регионах России, сообщили в вузе.
Красноярский ГАУ – участник научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в России и декарбонизацию промышленности. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.
В России создают "виртуального агронома" для городских фермеров
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.