https://ria.ru/20231003/nauka-1899270719.html

В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов

В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов - РИА Новости, 03.10.2023

В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов

Новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, вывели специалисты КрасГАУ. По их словам, внедрение новых растений позволит забыть о... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T03:00

2023-10-03T03:00

2023-10-03T03:00

наука

наука

университетская наука

красноярский край

сибирский федеральный университет

россия

навигатор абитуриента

биология

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, вывели специалисты КрасГАУ. По их словам, внедрение новых растений позволит забыть о потере урожая при заморозках и засухе. Об этом сообщили в пресс-службе НОЦ "Енисейская Сибирь".Весенние заморозки и засухи – привычное явление в Красноярском крае и ряде других российских регионов, сообщили специалисты. Эти факторы, по словам ученых, являются ключевыми проблемами агробизнеса Сибири, так как могут приводить к гибели значительной части растений и резкому падению урожайности у выживших.Специалистам Красноярского государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ, участник НОЦ "Енисейская Сибирь") удалось создать два сорта картофеля и два сорта сои, адаптированных к климату Сибири.Все предложенные сорта имеют низкую скорость прорастания, благодаря чему они переживают заморозки и засуху под землей, давая ботву только при наступлении устойчивого тепла, объяснили ученые. При этом новые растения имеют высокую урожайность и скороспелость."Наши сорта картофеля формируют товарные клубни до наступления летней жары, а набор питательных веществ и крахмала идет в них уже к концу августа. А два наших новых сорта сои – самые северные в мире", – рассказал проректор по науке Красноярского ГАУ Александр Коломейцев.Применение новых сортов может сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным, уверены создатели. В настоящее время часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания, сообщили ученые."Новые сорта мы получили методами классической селекции, тестируя и скрещивая в наших питомниках около 200 сортов картофеля и более 180 сортов сои", – отметил Коломейцев.Сейчас ученые готовятся к испытаниям и внедрению "ультраскороспелого" сорта сои, который способен давать по два урожая за сезон в южных регионах России, сообщили в вузе.Красноярский ГАУ – участник научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в России и декарбонизацию промышленности. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.

https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html

https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html

https://ria.ru/20230907/nauka-1894545161.html

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наука, университетская наука, красноярский край, сибирский федеральный университет, россия, навигатор абитуриента, биология, север