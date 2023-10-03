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В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов - РИА Новости, 03.10.2023
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Наука
 
03:00 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/nauka-1899270719.html
В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов
В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов - РИА Новости, 03.10.2023
В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов
Новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, вывели специалисты КрасГАУ. По их словам, внедрение новых растений позволит забыть о... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T03:00
2023-10-03T03:00
наука
наука
университетская наука
красноярский край
сибирский федеральный университет
россия
навигатор абитуриента
биология
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, вывели специалисты КрасГАУ. По их словам, внедрение новых растений позволит забыть о потере урожая при заморозках и засухе. Об этом сообщили в пресс-службе НОЦ "Енисейская Сибирь".Весенние заморозки и засухи – привычное явление в Красноярском крае и ряде других российских регионов, сообщили специалисты. Эти факторы, по словам ученых, являются ключевыми проблемами агробизнеса Сибири, так как могут приводить к гибели значительной части растений и резкому падению урожайности у выживших.Специалистам Красноярского государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ, участник НОЦ "Енисейская Сибирь") удалось создать два сорта картофеля и два сорта сои, адаптированных к климату Сибири.Все предложенные сорта имеют низкую скорость прорастания, благодаря чему они переживают заморозки и засуху под землей, давая ботву только при наступлении устойчивого тепла, объяснили ученые. При этом новые растения имеют высокую урожайность и скороспелость."Наши сорта картофеля формируют товарные клубни до наступления летней жары, а набор питательных веществ и крахмала идет в них уже к концу августа. А два наших новых сорта сои – самые северные в мире", – рассказал проректор по науке Красноярского ГАУ Александр Коломейцев.Применение новых сортов может сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным, уверены создатели. В настоящее время часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания, сообщили ученые."Новые сорта мы получили методами классической селекции, тестируя и скрещивая в наших питомниках около 200 сортов картофеля и более 180 сортов сои", – отметил Коломейцев.Сейчас ученые готовятся к испытаниям и внедрению "ультраскороспелого" сорта сои, который способен давать по два урожая за сезон в южных регионах России, сообщили в вузе.Красноярский ГАУ – участник научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в России и декарбонизацию промышленности. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.
https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html
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наука, университетская наука, красноярский край, сибирский федеральный университет, россия, навигатор абитуриента, биология, север
Наука, Наука, Университетская наука, Красноярский край, Сибирский федеральный университет, Россия, Навигатор абитуриента, биология, Север

В России вывели идеальные сою и картофель для северных регионов

© Фото : пресс-служба КрасГАУОздоровленные микрорастения картофеля, растущие в среде in vitro в лаборатории селекции и семеноводства Красноярского ГАУ
Оздоровленные микрорастения картофеля, растущие в среде in vitro в лаборатории селекции и семеноводства Красноярского ГАУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : пресс-служба КрасГАУ
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Новые сорта картофеля и сои, оптимально адаптированные к условиям Сибири, вывели специалисты КрасГАУ. По их словам, внедрение новых растений позволит забыть о потере урожая при заморозках и засухе. Об этом сообщили в пресс-службе НОЦ "Енисейская Сибирь".
Весенние заморозки и засухи – привычное явление в Красноярском крае и ряде других российских регионов, сообщили специалисты. Эти факторы, по словам ученых, являются ключевыми проблемами агробизнеса Сибири, так как могут приводить к гибели значительной части растений и резкому падению урожайности у выживших.
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Специалистам Красноярского государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ, участник НОЦ "Енисейская Сибирь") удалось создать два сорта картофеля и два сорта сои, адаптированных к климату Сибири.
Все предложенные сорта имеют низкую скорость прорастания, благодаря чему они переживают заморозки и засуху под землей, давая ботву только при наступлении устойчивого тепла, объяснили ученые. При этом новые растения имеют высокую урожайность и скороспелость.
«
"Наши сорта картофеля формируют товарные клубни до наступления летней жары, а набор питательных веществ и крахмала идет в них уже к концу августа. А два наших новых сорта сои – самые северные в мире", – рассказал проректор по науке Красноярского ГАУ Александр Коломейцев.
© Фото : пресс-служба КрасГАУСаженец картофеля собственной селекции Красноярского ГАУ
Саженец картофеля собственной селекции Красноярского ГАУ
Саженец картофеля собственной селекции Красноярского ГАУ
© Фото : пресс-служба КрасГАУ
1 из 3
© Фото : пресс-служба КрасГАУМикрорастения картофеля – крупный план
Микрорастения картофеля – крупный план
Микрорастения картофеля – крупный план
© Фото : пресс-служба КрасГАУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба КрасГАУЛабораторный метод пересадки растений
Лабораторный метод пересадки растений
Лабораторный метод пересадки растений
© Фото : пресс-служба КрасГАУ
3 из 3
Саженец картофеля собственной селекции Красноярского ГАУ
© Фото : пресс-служба КрасГАУ
1 из 3
Микрорастения картофеля – крупный план
© Фото : пресс-служба КрасГАУ
2 из 3
Лабораторный метод пересадки растений
© Фото : пресс-служба КрасГАУ
3 из 3
Применение новых сортов может сделать сельскохозяйственное производство в Красноярском крае и других регионах с резко-континентальным климатом более устойчивым и эффективным, уверены создатели. В настоящее время часть новинок уже прошла государственные сортовые испытания, сообщили ученые.
"Новые сорта мы получили методами классической селекции, тестируя и скрещивая в наших питомниках около 200 сортов картофеля и более 180 сортов сои", – отметил Коломейцев.
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Сейчас ученые готовятся к испытаниям и внедрению "ультраскороспелого" сорта сои, который способен давать по два урожая за сезон в южных регионах России, сообщили в вузе.
Красноярский ГАУ – участник научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в России и декарбонизацию промышленности. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий.
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