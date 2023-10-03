https://ria.ru/20231003/lishenie-1900088093.html
Жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские высказывания
Жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские высказывания - РИА Новости, 03.10.2023
Жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские высказывания
Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба ФСБ России по Камчатскому... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:24
2023-10-03T06:24
2023-10-03T07:32
россия
камчатка
украина
владимир путин
александр башкин
екатерина алтабаева
фсб
госдума рф
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба ФСБ России по Камчатскому краю."С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Осужденный вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина уже отбывает наказание в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.Лишение приобретенного гражданстваВ апреле президент Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности России.Согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества.Расширение механизмаВ июле в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается распространить механизм прекращения гражданства на лиц, которые приобрели его по рождению, за дезертирство, "дискредитацию" вооруженных сил России и призывы к экстремизму.Как заявил сенатор Александр Башкин, такой проект не имеет больших перспектив, так как лишение гражданства по рождению не предусмотрено Конституцией. Позднее авторы инициативы, сенаторы Сергей Колбин, Екатерина Алтабаева и Ольга Бас отозвали свои подписи от соответствующего законопроекта. Среди инициаторов проекта остался только сенатор от Крыма Сергей Цеков.
https://ria.ru/20230826/proekt-1892439724.html
https://ria.ru/20230724/grazhdanstvo-1885958310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатка, украина, владимир путин, александр башкин, екатерина алтабаева, фсб, госдума рф, общество
Россия, Камчатка, Украина, Владимир Путин, Александр Башкин, Екатерина Алтабаева, ФСБ, Госдума РФ, Общество
Жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские высказывания
Жителя Камчатки лишили гражданства за экстремистские призывы в отношении россиян
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба ФСБ России по Камчатскому краю.
«
"С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Осужденный вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина уже отбывает наказание в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.
Лишение приобретенного гражданства
В апреле президент Владимир Путин
подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности России.
Согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
В Госдуму внесут проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества.
В июле в Госдуму
внесли законопроект, которым предлагается распространить механизм прекращения гражданства на лиц, которые приобрели его по рождению, за дезертирство, "дискредитацию" вооруженных сил России и призывы к экстремизму.
Как заявил сенатор Александр Башкин
, такой проект не имеет больших перспектив, так как лишение гражданства по рождению не предусмотрено Конституцией. Позднее авторы инициативы, сенаторы Сергей Колбин, Екатерина Алтабаева
и Ольга Бас отозвали свои подписи от соответствующего законопроекта. Среди инициаторов проекта остался только сенатор от Крыма Сергей Цеков
.
Сенатор Цеков не будет отзывать проект о лишении гражданства по рождению