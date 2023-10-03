https://ria.ru/20231003/lishenie-1900088093.html

Жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские высказывания

Жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские высказывания - РИА Новости, 03.10.2023

Жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские высказывания

Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба ФСБ России по Камчатскому... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T06:24

2023-10-03T06:24

2023-10-03T07:32

россия

камчатка

украина

владимир путин

александр башкин

екатерина алтабаева

фсб

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/91/916439155_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c230d870a422d5cdfb5b4f111276a7d1.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба ФСБ России по Камчатскому краю."С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал в социальной сети "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Осужденный вступил в гражданство России в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. В настоящее время отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина уже отбывает наказание в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.Лишение приобретенного гражданстваВ апреле президент Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий сокращение требований при приобретении гражданства, а также лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности России.Согласно тексту закона, лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Также приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России, за содействие диверсионной деятельности и прохождение обучения в целях диверсионной деятельности, а также за организацию диверсионного сообщества.Расширение механизмаВ июле в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается распространить механизм прекращения гражданства на лиц, которые приобрели его по рождению, за дезертирство, "дискредитацию" вооруженных сил России и призывы к экстремизму.Как заявил сенатор Александр Башкин, такой проект не имеет больших перспектив, так как лишение гражданства по рождению не предусмотрено Конституцией. Позднее авторы инициативы, сенаторы Сергей Колбин, Екатерина Алтабаева и Ольга Бас отозвали свои подписи от соответствующего законопроекта. Среди инициаторов проекта остался только сенатор от Крыма Сергей Цеков.

https://ria.ru/20230826/proekt-1892439724.html

https://ria.ru/20230724/grazhdanstvo-1885958310.html

россия

камчатка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, камчатка, украина, владимир путин, александр башкин, екатерина алтабаева, фсб, госдума рф, общество