Росприроднадзор и ВШЭ запустили обучающий курс для молодежи
© Фото : пресс-служба РосприроднадзораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
© Фото : пресс-служба Росприроднадзора
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" совместно с партнером премии НИУ "Высшая школа экономики" запустили образовательный онлайн-курс для молодежи "Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир" на платформе "Открытое образование", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Курс направлен на поддержку будущих специалистов в сфере экологии и создание проектов в защиту окружающей среды.
"Сохранение природы – национальный приоритет. В ближайшие годы в России должны быть решены глобальные задачи в сфере экологии. Для этого требуются высококвалифицированные специалисты с горящими глазами. Найти и вырастить таких поможет наш с Высшей школой экономики образовательный курс. Он даст импульс молодым и амбициозным ребятам попробовать свои силы, поможет определиться с будущей профессией, вовлечет молодежь в решение важнейших экологических проблем и, конечно, даст в руки все инструменты", – привели слова Радионовой в пресс-службе премии.
Онлайн-курс записали ведущие эксперты ВШЭ, Росприроднадзора и международной премии "Экология – дело каждого" с целью наглядно и доступно показать школьникам и студентам, как придумывать и создавать проекты в сфере экологии. Специалисты делятся знаниями и навыками, которые позволят учащимся 8–10 классов иметь конкурсное портфолио, получать преференции при поступлении в вуз и приглашения на стажировки. Первый раздел курса открывают лекции главы Росприроднадзора. Слушатели узнают, почему эколог – это профессия будущего, как решать экологические вызовы, которые сегодня стоят перед обществом.
Кроме того, спикеры дадут мастер-классы по созданию и презентации проектов для премии "Экология – дело каждого", начиная от поиска темы, написания сценариев, эффектного видеооформления и до умения публично представить свою работу, доказать ее актуальность и эффективность.
"В НИУ ВШЭ есть ряд образовательных программ и курсов, посвященных вопросам экологии и устойчивого развития, ведутся международные исследования. Новый курс разработан для того, чтобы вовлечь молодых людей в создание экопроектов. Обучение позволит повысить уровень экологической грамотности молодежи, сформировать активную гражданскую позицию, развить надпрофессиональные навыки, востребованные в современном мире. В итоге слушатели научатся создавать действительно полезные для страны проекты", — приводится в сообщении комментарий ректора ВШЭ Никиты Анисимова.
ВШЭ и премия "Экология — дело каждого" также сотрудничают в рамках Всероссийского чемпионата проектов в сфере экологии и устойчивого развития "ЭкоЛаб" для молодежи. В нём участвуют более 500 партнерских школ НИУ ВШЭ, более 300 членов Технологической платформы "Технологии экологического развития", ведущие компании России в этой сфере, партнер проекта – Движение первых. В рамках чемпионата в Москве и Санкт-Петербурге состоялись очные открытые воркшопы. Спикеры образовательной программы рассказали, как выбрать актуальную тему и создать проектную работу для участия в федеральных конкурсах и грантах. Воркшопы пройдут и в других городах России в очном и онлайн форматах, напомнили в пресс-службе.
Всего в образовательных мероприятиях НИУ ВШЭ и премии приняли участие около 5 тысяч слушателей из России и других стран. В течение года совместные семинары состоялись во многих российских регионах, в том числе в Дагестане и Чечне, с участием десятков школ, колледжей и вузов, напомнили в пресс-службе.
Премия Росприроднадзора "Экология – дело каждого" была учреждена в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Прием заявок на третий сезон премии проходил с 1 марта по 30 сентября на сайте www.экологияделокаждого.рф. Призеры премии получают преимущества при поступлении в НИУ ВШЭ и другие ведущие вузы.