https://ria.ru/20231003/kuba-1900204858.html

Россияне стали чаще отдыхать на Кубе

Россияне стали чаще отдыхать на Кубе - РИА Новости, 03.10.2023

Россияне стали чаще отдыхать на Кубе

Россияне из зарубежных направлений стали чаще выбирать Кубу, спрос на гостиницы в Варадеро в третьем квартале 2023 года вырос в 3,5 раза по сравнению со вторым... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:24

2023-10-03T16:24

2023-10-03T16:24

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Россияне из зарубежных направлений стали чаще выбирать Кубу, спрос на гостиницы в Варадеро в третьем квартале 2023 года вырос в 3,5 раза по сравнению со вторым кварталом, а в Гаване – в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip, основываясь на собственных данных. "Среди зарубежных направлений в 3-м квартале резко выросла популярность Кубы: отели в Варадеро бронировали в 3,5 раза чаще, а в Гаване – в 2,5 раза", – отметили в сервисе, сравнив данные за второй и третий кварталы 2023 года. Кроме того, более чем в два раза увеличился интерес россиян к Гагре, Ницце и Венеции, говорится в исследовании. "В десятке востребованных городов оказались Батуми Бодрум, Неаполь, Сухум и Кемер. Помимо этого, россияне стали чаще отдыхать в Шанхае, Тбилиси, Афинах, Каше, Астане, Пекине, Токио, Риме, Гонконге и Барселоне", – добавили аналитики. При этом в сервисе сообщили, что при поездках по России серьезнее всего вырос спрос на отдых в Карелии. "Гостиницы в Петрозаводске бронировали в четыре раза чаще, а в Сортавале – в два раза", – указано в исследовании. Аналитики отметили, что также в два раза популярнее стали поездки в Архыз, Ессентуки, Южно-Сахалинск, Дербент и Горно-Алтайск.

https://ria.ru/20231003/puteshestviya-1900035659.html

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новости - туризм, куба, варадеро, гавана, отдых в россии, куда можно лететь, туризм