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Израиль нанес авиаудары по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зоры - РИА Новости, 03.10.2023
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01:11 03.10.2023 (обновлено: 01:12 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/izrail-1900078139.html
Израиль нанес авиаудары по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зоры
Израиль нанес авиаудары по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зоры - РИА Новости, 03.10.2023
Израиль нанес авиаудары по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зоры
Израиль нанес в понедельник вечером авиаудары по позициям вооруженных сил Сирии в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке страны, пострадали двое сирийских... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T01:11
2023-10-03T01:12
дейр-эз-зор (мухафаза)
израиль
сирия
в мире
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Израиль нанес в понедельник вечером авиаудары по позициям вооруженных сил Сирии в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке страны, пострадали двое сирийских военных, заявило минобороны САР."Вечером 2 октября 2023 года около 23.50 израильский противник совершил воздушную агрессию на ряд позиций наших вооруженных сил в окрестностях города Дейр-эз-Зор. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении министерства обороны Сирии.
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дейр-эз-зор (мухафаза), израиль, сирия, в мире
Дейр-эз-Зор (мухафаза), Израиль, Сирия, В мире
Израиль нанес авиаудары по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зоры

В результате ударов Израиля под Дейр-эз-Зорой пострадали два сирийских военных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка "Шилка" Сирийской Арабской Армии
Зенитная самоходная установка Шилка Сирийской Арабской Армии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная самоходная установка "Шилка" Сирийской Арабской Армии. Архивное фото
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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Израиль нанес в понедельник вечером авиаудары по позициям вооруженных сил Сирии в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке страны, пострадали двое сирийских военных, заявило минобороны САР.
"Вечером 2 октября 2023 года около 23.50 израильский противник совершил воздушную агрессию на ряд позиций наших вооруженных сил в окрестностях города Дейр-эз-Зор. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении министерства обороны Сирии.
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Дейр-эз-Зор (мухафаза)ИзраильСирияВ мире
 
 
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