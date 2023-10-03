https://ria.ru/20231003/izrail-1900078139.html

Израиль нанес авиаудары по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зоры

Израиль нанес авиаудары по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зоры - РИА Новости, 03.10.2023

Израиль нанес авиаудары по сирийским позициям в районе Дейр-эз-Зоры

Израиль нанес в понедельник вечером авиаудары по позициям вооруженных сил Сирии в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке страны, пострадали двое сирийских... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T01:11

2023-10-03T01:11

2023-10-03T01:12

дейр-эз-зор (мухафаза)

израиль

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КАИР, 3 окт - РИА Новости. Израиль нанес в понедельник вечером авиаудары по позициям вооруженных сил Сирии в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке страны, пострадали двое сирийских военных, заявило минобороны САР."Вечером 2 октября 2023 года около 23.50 израильский противник совершил воздушную агрессию на ряд позиций наших вооруженных сил в окрестностях города Дейр-эз-Зор. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении министерства обороны Сирии.

https://ria.ru/20230828/istrebiteli-1892791974.html

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дейр-эз-зор (мухафаза), израиль, сирия, в мире