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Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
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09:36 03.10.2023 (обновлено: 18:41 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/generaly-1900101593.html
Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ
Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ
Генералы ВСУ, опасаясь бунта, не дают солдатам собираться в большие группы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:36
2023-10-03T18:41
в мире
сергей шойгу
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Генералы ВСУ, опасаясь бунта, не дают солдатам собираться в большие группы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они (руководство ВСУ. — Прим. ред.) сокращают группы солдат до трех-четырех человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовать бунт", — отметил он.Макгрегор подчеркнул, что причиной стало недоверие военных к своему руководству, которое отправляет их на задания, заранее обреченные на провал."Это ужасная ситуация. Людей просто кидают в так называемую мясорубку. По этой причине за последние месяцы мы наблюдали много эпизодов, когда ВСУ сдавались. &lt;…&gt; Я думаю, ситуация продолжится, а может, даже ухудшится", — подытожил полковник.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
https://ria.ru/20231002/snayper-1899855433.html
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в мире, сергей шойгу, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ

Полковник Макгрегор: бойцам ВСУ не дают сгруппироваться во избежание бунта

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Генералы ВСУ, опасаясь бунта, не дают солдатам собираться в большие группы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Они (руководство ВСУ. — Прим. ред.) сокращают группы солдат до трех-четырех человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовать бунт", — отметил он.
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Макгрегор подчеркнул, что причиной стало недоверие военных к своему руководству, которое отправляет их на задания, заранее обреченные на провал.
"Это ужасная ситуация. Людей просто кидают в так называемую мясорубку. По этой причине за последние месяцы мы наблюдали много эпизодов, когда ВСУ сдавались. <…> Я думаю, ситуация продолжится, а может, даже ухудшится", — подытожил полковник.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
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