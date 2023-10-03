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Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ
Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ - РИА Новости, 03.10.2023
Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ
Генералы ВСУ, опасаясь бунта, не дают солдатам собираться в большие группы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T09:36
2023-10-03T09:36
2023-10-03T18:41
в мире
сергей шойгу
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Генералы ВСУ, опасаясь бунта, не дают солдатам собираться в большие группы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они (руководство ВСУ. — Прим. ред.) сокращают группы солдат до трех-четырех человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовать бунт", — отметил он.Макгрегор подчеркнул, что причиной стало недоверие военных к своему руководству, которое отправляет их на задания, заранее обреченные на провал."Это ужасная ситуация. Людей просто кидают в так называемую мясорубку. По этой причине за последние месяцы мы наблюдали много эпизодов, когда ВСУ сдавались. <…> Я думаю, ситуация продолжится, а может, даже ухудшится", — подытожил полковник.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
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в мире, сергей шойгу, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Они боятся. В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ
Полковник Макгрегор: бойцам ВСУ не дают сгруппироваться во избежание бунта
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Генералы ВСУ, опасаясь бунта, не дают солдатам собираться в большие группы, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Они (руководство ВСУ. — Прим. ред.) сокращают группы солдат до трех-четырех человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовать бунт", — отметил он.
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Макгрегор подчеркнул, что причиной стало недоверие военных к своему руководству, которое отправляет их на задания, заранее обреченные на провал.
"Это ужасная ситуация. Людей просто кидают в так называемую мясорубку. По этой причине за последние месяцы мы наблюдали много эпизодов, когда ВСУ сдавались. <…> Я думаю, ситуация продолжится, а может, даже ухудшится", — подытожил полковник.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу
на совещании с руководством Вооруженных сил сообщил, что украинская армия с начала наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений.
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