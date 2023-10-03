https://ria.ru/20231003/forbes-1900236003.html

Forbes назвал самого богатого американского миллиардера

Forbes назвал самого богатого американского миллиардера - РИА Новости, 03.10.2023

Forbes назвал самого богатого американского миллиардера

Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:02

2023-10-03T18:02

2023-10-03T20:19

экономика

сша

россия

илон маск

сергей брин

джефф безос

microsoft corporation

google

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с 2022 года, несмотря на покупку Twitter, и оценивается в 251 миллиард долларов, следует из данных Forbes. На второе место поднялся основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос, его состояние выросло до 161 миллиарда долларов со 151 миллиарда в 2022 году. Вслед за ним Forbes указывает Ларри Эллисона, сооснователя и бывшего гендиректора корпорации Oracle, специализирующейся на информационных технологиях. Состояние Эллисона оценивается в 158 миллиардов долларов — увеличение с 101 миллиарда в прошлом году — максимально среди остальных участников, благодаря популярности искусственного интеллекта, пишет Forbes. Четвертое место занял известный американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 121 миллиард долларов против 97 миллиардов годом ранее. На пятом месте — бывший глава Alphabet, материнской компании Google, Ларри Пейдж (114 миллиардов долларов с 93 миллиардов), на шестом — сооснователь Microsoft Билл Гейтс, его состояние увеличилось до 111 миллиардов долларов с 106 миллиардов на момент 2022 года. Седьмую позицию занимает бывший президент Alphabet Сергей Брин, соучредивший Google совместно с Пейджем. Состояние Брина Forbes оценил в 110 миллиардов долларов — оно выросло на 21 миллиард с предыдущего года. Замыкают первую десятку глава Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг (106 миллиардов долларов, увеличение с 57,7 миллиарда годом ранее), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (101 миллиард долларов против 83 миллиардов) и один из основателей одноименного медиаагентства Майкл Блумберг (96,3 миллиарда против 76,8 миллиарда).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230404/melnichenko-1862907138.html

https://ria.ru/20231003/mask-1900220190.html

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экономика, сша, россия, илон маск, сергей брин, джефф безос, microsoft corporation, google, tesla motors, forbes, в мире