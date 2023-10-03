https://ria.ru/20231003/dron-1900177926.html

Российский дрон провел аэроразведку Никополя в Днепропетровской области

Российский дрон провел аэроразведку Никополя в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.10.2023

Российский дрон провел аэроразведку Никополя в Днепропетровской области

БПЛА Вооруженных сил России провел аэроразведку города Никополь в Днепропетровской области и разбросал агитационные листовки, рассказал РИА Новости оператор... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:38

2023-10-03T14:38

2023-10-03T15:29

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. БПЛА Вооруженных сил России провел аэроразведку города Никополь в Днепропетровской области и разбросал агитационные листовки, рассказал РИА Новости оператор дрона. "Наш БПЛА самолетного типа совершил, можно сказать, рейд в тыл противника. Удалось обойти их ПВО и РЭБ. В результате мы получили подробную картину по войскам противника в Никополе", — уточнил собеседник агентства.Беспилотник сбросил для украинских военных листовки с призывом сложить оружие и подробным описанием того, как это сделать, а мирных жителей попросили избегать мобилизации. Кроме того, в них в краткой и доходчивой форме рассказали реальную картину преступных действий киевского режима."После выполнения задачи аппарат благополучно вернулся на заданную точку", — добавил оператор.Город Никополь находится на территории Днепропетровской области на берегу Каховского водохранилища. По сообщениям разведки ВС России, там не однократно видели военную технику украинских боевиков, рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230928/ukraintsy-1899172133.html

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Сброс с БПЛА ВС РФ листовок с призывом сложить оружие В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры пролета российского беспилотника над городом Никополь в Днепропетровской области. Аппарат прошел незамеченным для украинской ПВО и сбросил агитационные листовки с призывами сложить оружие и избегать мобилизации. 2023-10-03T14:38 true PT0M59S

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днепропетровская область, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф