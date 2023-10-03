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Российский дрон провел аэроразведку Никополя в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 03.10.2023 (обновлено: 15:29 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/dron-1900177926.html
Российский дрон провел аэроразведку Никополя в Днепропетровской области
Российский дрон провел аэроразведку Никополя в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.10.2023
Российский дрон провел аэроразведку Никополя в Днепропетровской области
БПЛА Вооруженных сил России провел аэроразведку города Никополь в Днепропетровской области и разбросал агитационные листовки, рассказал РИА Новости оператор... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:38
2023-10-03T15:29
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. БПЛА Вооруженных сил России провел аэроразведку города Никополь в Днепропетровской области и разбросал агитационные листовки, рассказал РИА Новости оператор дрона. "Наш БПЛА самолетного типа совершил, можно сказать, рейд в тыл противника. Удалось обойти их ПВО и РЭБ. В результате мы получили подробную картину по войскам противника в Никополе", — уточнил собеседник агентства.Беспилотник сбросил для украинских военных листовки с призывом сложить оружие и подробным описанием того, как это сделать, а мирных жителей попросили избегать мобилизации. Кроме того, в них в краткой и доходчивой форме рассказали реальную картину преступных действий киевского режима."После выполнения задачи аппарат благополучно вернулся на заданную точку", — добавил оператор.Город Никополь находится на территории Днепропетровской области на берегу Каховского водохранилища. По сообщениям разведки ВС России, там не однократно видели военную технику украинских боевиков, рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230928/ukraintsy-1899172133.html
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Сброс с БПЛА ВС РФ листовок с призывом сложить оружие
В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры пролета российского беспилотника над городом Никополь в Днепропетровской области. Аппарат прошел незамеченным для украинской ПВО и сбросил агитационные листовки с призывами сложить оружие и избегать мобилизации.
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днепропетровская область, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский дрон провел аэроразведку Никополя в Днепропетровской области

Российский дрон сбросил агитационные листовки на позиции ВСУ в городе Никополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости. БПЛА Вооруженных сил России провел аэроразведку города Никополь в Днепропетровской области и разбросал агитационные листовки, рассказал РИА Новости оператор дрона.
«
"Наш БПЛА самолетного типа совершил, можно сказать, рейд в тыл противника. Удалось обойти их ПВО и РЭБ. В результате мы получили подробную картину по войскам противника в Никополе", — уточнил собеседник агентства.
Беспилотник сбросил для украинских военных листовки с призывом сложить оружие и подробным описанием того, как это сделать, а мирных жителей попросили избегать мобилизации. Кроме того, в них в краткой и доходчивой форме рассказали реальную картину преступных действий киевского режима.
"После выполнения задачи аппарат благополучно вернулся на заданную точку", — добавил оператор.
Город Никополь находится на территории Днепропетровской области на берегу Каховского водохранилища. По сообщениям разведки ВС России, там не однократно видели военную технику украинских боевиков, рассказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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