https://ria.ru/20231003/dnr-1900189077.html
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 03.10.2023
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя
Не менее четырех мирных жителей погибли, 16 получили ранения, включая одного ребенка, с 25 сентября по 1 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:20
2023-10-03T15:20
2023-10-03T15:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей погибли, 16 получили ранения, включая одного ребенка, с 25 сентября по 1 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 сентября по 1 октября погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 16, в том числе один ребенок. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 9 тысяч 61 человек, в том числе 230 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 тысяч 852 человека, среди них 821 ребенка.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя
В ДНР за неделю погибли 4 мирных жителя, еще 16 пострадали