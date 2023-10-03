https://ria.ru/20231003/dnr-1900189077.html

В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя

В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 03.10.2023

В ДНР за неделю погибли четыре мирных жителя

Не менее четырех мирных жителей погибли, 16 получили ранения, включая одного ребенка, с 25 сентября по 1 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:20

2023-10-03T15:20

2023-10-03T15:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Не менее четырех мирных жителей погибли, 16 получили ранения, включая одного ребенка, с 25 сентября по 1 октября в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 сентября по 1 октября погибли четыре мирных жителя. Число пострадавших за указанный период составило 16, в том числе один ребенок. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 9 тысяч 61 человек, в том числе 230 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 тысяч 852 человека, среди них 821 ребенка.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова