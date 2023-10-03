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В Японии хотят наказать посетившего Россию депутата, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
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06:53 03.10.2023 (обновлено: 07:05 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/deputat-1900089288.html
В Японии хотят наказать посетившего Россию депутата, сообщили СМИ
В Японии хотят наказать посетившего Россию депутата, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
В Японии хотят наказать посетившего Россию депутата, сообщили СМИ
"Ниппон исин" (Партия обновления Японии) рассматривает вопрос о взысканиях к депутату верхней палаты парламента Мунэо Судзуки за несогласованную поездку в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:53
2023-10-03T07:05
россия
япония
токио
мунэо судзуки
андрей руденко
хирокадзу мацуно
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ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. "Ниппон исин" (Партия обновления Японии) рассматривает вопрос о взысканиях к депутату верхней палаты парламента Мунэо Судзуки за несогласованную поездку в Россию, сообщил телеканал NHK со ссылкой источники в организации. О приезде Судзуки в Россию стало известно в понедельник. Как сообщили в МИД, с ним встретился замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил важный вклад японского политика в развитие двусторонних связей и констатировал, что многолетний опыт сотрудничества разрушается санкционной политикой Токио. Также, как сообщил МИД, депутату "были изложены подходы России к ряду актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также некоторым актуальным темам российско-японских отношений".Депутат уведомлял о предстоящем визите в Россию палату, однако не предупреждал свою партию. Во вторник генсек правительства Хирокадзу Мацуно и министр иностранных дел Ёко Камикава сообщили, что Судзуки не информировал кабмин и МИД о планируемой поездке. Они напомнили, что правительство распространило на всю территорию России третий уровень опасности, согласно которому рекомендуется отказаться от визитов в эту страну вне зависимости от их целей. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в на родине тем, что выступает за подписание мирного договора с Россией и развитие двусторонних отношений. Он часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором интенсивно развивались двусторонние контакты.
https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html
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россия, япония, токио, мунэо судзуки, андрей руденко, хирокадзу мацуно
Россия, Япония, Токио, Мунэо Судзуки, Андрей Руденко, Хирокадзу Мацуно
В Японии хотят наказать посетившего Россию депутата, сообщили СМИ

NHK: в Японии могут применить взыскания к посетившему Россию депутату Судзуки

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. "Ниппон исин" (Партия обновления Японии) рассматривает вопрос о взысканиях к депутату верхней палаты парламента Мунэо Судзуки за несогласованную поездку в Россию, сообщил телеканал NHK со ссылкой источники в организации.
О приезде Судзуки в Россию стало известно в понедельник. Как сообщили в МИД, с ним встретился замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил важный вклад японского политика в развитие двусторонних связей и констатировал, что многолетний опыт сотрудничества разрушается санкционной политикой Токио. Также, как сообщил МИД, депутату "были изложены подходы России к ряду актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также некоторым актуальным темам российско-японских отношений".
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Депутат уведомлял о предстоящем визите в Россию палату, однако не предупреждал свою партию. Во вторник генсек правительства Хирокадзу Мацуно и министр иностранных дел Ёко Камикава сообщили, что Судзуки не информировал кабмин и МИД о планируемой поездке. Они напомнили, что правительство распространило на всю территорию России третий уровень опасности, согласно которому рекомендуется отказаться от визитов в эту страну вне зависимости от их целей.
Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в на родине тем, что выступает за подписание мирного договора с Россией и развитие двусторонних отношений. Он часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором интенсивно развивались двусторонние контакты.
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РоссияЯпонияТокиоМунэо СудзукиАндрей РуденкоХирокадзу Мацуно
 
 
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