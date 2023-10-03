https://ria.ru/20231003/deputat-1900089288.html

В Японии хотят наказать посетившего Россию депутата, сообщили СМИ

В Японии хотят наказать посетившего Россию депутата, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

В Японии хотят наказать посетившего Россию депутата, сообщили СМИ

"Ниппон исин" (Партия обновления Японии) рассматривает вопрос о взысканиях к депутату верхней палаты парламента Мунэо Судзуки за несогласованную поездку в... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T06:53

2023-10-03T06:53

2023-10-03T07:05

россия

япония

токио

мунэо судзуки

андрей руденко

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. "Ниппон исин" (Партия обновления Японии) рассматривает вопрос о взысканиях к депутату верхней палаты парламента Мунэо Судзуки за несогласованную поездку в Россию, сообщил телеканал NHK со ссылкой источники в организации. О приезде Судзуки в Россию стало известно в понедельник. Как сообщили в МИД, с ним встретился замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил важный вклад японского политика в развитие двусторонних связей и констатировал, что многолетний опыт сотрудничества разрушается санкционной политикой Токио. Также, как сообщил МИД, депутату "были изложены подходы России к ряду актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности, а также некоторым актуальным темам российско-японских отношений".Депутат уведомлял о предстоящем визите в Россию палату, однако не предупреждал свою партию. Во вторник генсек правительства Хирокадзу Мацуно и министр иностранных дел Ёко Камикава сообщили, что Судзуки не информировал кабмин и МИД о планируемой поездке. Они напомнили, что правительство распространило на всю территорию России третий уровень опасности, согласно которому рекомендуется отказаться от визитов в эту страну вне зависимости от их целей. Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в на родине тем, что выступает за подписание мирного договора с Россией и развитие двусторонних отношений. Он часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором интенсивно развивались двусторонние контакты.

https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html

https://ria.ru/20230803/yaponiya-1888006664.html

россия

япония

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россия, япония, токио, мунэо судзуки, андрей руденко, хирокадзу мацуно