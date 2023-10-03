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Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО - РИА Новости, 03.10.2023
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Мурманская область
 
18:08 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/chibis-1900239853.html
Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО
Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО - РИА Новости, 03.10.2023
Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правительство страны за выделение по 10 миллиардов рублей на реновацию ЗАТО в ближайшие три года и... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T18:08
2023-10-03T18:08
мурманская область
мурманская область
россия
антон силуанов
андрей чибис
совет федерации рф
владимир путин
североморск
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МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правительство страны за выделение по 10 миллиардов рублей на реновацию ЗАТО в ближайшие три года и отметил, что план мероприятий готов, сообщило министерство информационной политики региона. Во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по проекту бюджета на предстоящий трехлетний период сообщил о том, что 10 миллиардов рублей из федерального бюджета будут направлять ежегодно в ближайшие три года на поддержку ЗАТО в Арктической зоне. "Спасибо огромное за поддержку по теме ЗАТО. Мы год назад здесь это обсуждали, президент подробно выслушал нас, и действительно, сегодня в бюджете эти деньги есть, план мероприятий готов, и рассчитываю, что финансирование будет продолжаться, и наши военные гарнизоны будут развиваться", – отметил Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что мурманский губернатор прорабатывал вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также эта тема обсуждалась на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое состоялось в рамках его визита в Мурманскую область в июле. За четыре предыдущих года при поддержке различных программ и проектов в реновацию закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области вложены почти 14 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам построена первая за 30 лет школа в Североморске, шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАП, отремонтированы 529 квартир, 199 домов и дворы, прилегающие к более чем 400 домам. Построено и реконструировано 10 спортивных объектов и шесть объектов культуры, благоустроено 26 общественных пространств, отремонтировано 105 километров дорог, снесено 25 пустующих объектов капитального строительства. Ранее Чибис отмечал, что более 80% численности всего Северного флота размещены на территории Мурманской области, не считая других подразделений Минобороны РФ. В Мурманской области существуют пять ЗАТО – здесь расположены локации военных, в которых проживают вместе с семьями порядка 150 тысяч человек.
https://ria.ru/20231002/zavod-1900005681.html
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мурманская область, россия, антон силуанов, андрей чибис, совет федерации рф, владимир путин, североморск
Мурманская область, Мурманская область, Россия, Антон Силуанов, Андрей Чибис, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Североморск
Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО

Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правительство страны за выделение по 10 миллиардов рублей на реновацию ЗАТО в ближайшие три года и отметил, что план мероприятий готов, сообщило министерство информационной политики региона.
Во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по проекту бюджета на предстоящий трехлетний период сообщил о том, что 10 миллиардов рублей из федерального бюджета будут направлять ежегодно в ближайшие три года на поддержку ЗАТО в Арктической зоне.
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"Спасибо огромное за поддержку по теме ЗАТО. Мы год назад здесь это обсуждали, президент подробно выслушал нас, и действительно, сегодня в бюджете эти деньги есть, план мероприятий готов, и рассчитываю, что финансирование будет продолжаться, и наши военные гарнизоны будут развиваться", – отметил Чибис, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что мурманский губернатор прорабатывал вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также эта тема обсуждалась на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое состоялось в рамках его визита в Мурманскую область в июле.
За четыре предыдущих года при поддержке различных программ и проектов в реновацию закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области вложены почти 14 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам построена первая за 30 лет школа в Североморске, шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАП, отремонтированы 529 квартир, 199 домов и дворы, прилегающие к более чем 400 домам. Построено и реконструировано 10 спортивных объектов и шесть объектов культуры, благоустроено 26 общественных пространств, отремонтировано 105 километров дорог, снесено 25 пустующих объектов капитального строительства. Ранее Чибис отмечал, что более 80% численности всего Северного флота размещены на территории Мурманской области, не считая других подразделений Минобороны РФ. В Мурманской области существуют пять ЗАТО – здесь расположены локации военных, в которых проживают вместе с семьями порядка 150 тысяч человек.
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