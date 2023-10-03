Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО
Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО
© Фотохост-агентство РИА Новости
Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правительство страны за выделение по 10 миллиардов рублей на реновацию ЗАТО в ближайшие три года и отметил, что план мероприятий готов, сообщило министерство информационной политики региона.
Во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по проекту бюджета на предстоящий трехлетний период сообщил о том, что 10 миллиардов рублей из федерального бюджета будут направлять ежегодно в ближайшие три года на поддержку ЗАТО в Арктической зоне.
"Спасибо огромное за поддержку по теме ЗАТО. Мы год назад здесь это обсуждали, президент подробно выслушал нас, и действительно, сегодня в бюджете эти деньги есть, план мероприятий готов, и рассчитываю, что финансирование будет продолжаться, и наши военные гарнизоны будут развиваться", – отметил Чибис, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что мурманский губернатор прорабатывал вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО в рамках официальных мероприятий с членами правительства России, а также эта тема обсуждалась на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое состоялось в рамках его визита в Мурманскую область в июле.
За четыре предыдущих года при поддержке различных программ и проектов в реновацию закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области вложены почти 14 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам построена первая за 30 лет школа в Североморске, шесть детских садов, восемь амбулаторий и ФАП, отремонтированы 529 квартир, 199 домов и дворы, прилегающие к более чем 400 домам. Построено и реконструировано 10 спортивных объектов и шесть объектов культуры, благоустроено 26 общественных пространств, отремонтировано 105 километров дорог, снесено 25 пустующих объектов капитального строительства. Ранее Чибис отмечал, что более 80% численности всего Северного флота размещены на территории Мурманской области, не считая других подразделений Минобороны РФ. В Мурманской области существуют пять ЗАТО – здесь расположены локации военных, в которых проживают вместе с семьями порядка 150 тысяч человек.