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Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году - РИА Новости, 03.10.2023
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13:15 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900154543.html
Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году
Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году - РИА Новости, 03.10.2023
Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году
Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных будет сохранен на следующий год на плановом уровне, он превысит 3 триллиона рублей, заявил глава... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:15
2023-10-03T13:15
экономика
антон силуанов
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных будет сохранен на следующий год на плановом уровне, он превысит 3 триллиона рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях проекта бюджета на следующую трехлетку. "Объемы трансфертов сохранены на уровне, который мы планировали, это более 3 триллионов рублей. Общий объем дотаций на выравнивание будет расти выше, чем инфляция, плюс туда добавляются деньги на выравнивание новых территорий", - сказал он, говоря о проекте бюджета на 2024 год.
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html
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экономика, антон силуанов, совет федерации рф
Экономика, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году

Силуанов: трансферты в региональные бюджеты превысят три триллиона рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных будет сохранен на следующий год на плановом уровне, он превысит 3 триллиона рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях проекта бюджета на следующую трехлетку.
"Объемы трансфертов сохранены на уровне, который мы планировали, это более 3 триллионов рублей. Общий объем дотаций на выравнивание будет расти выше, чем инфляция, плюс туда добавляются деньги на выравнивание новых территорий", - сказал он, говоря о проекте бюджета на 2024 год.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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