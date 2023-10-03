https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900154543.html
Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году
Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году - РИА Новости, 03.10.2023
Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году
Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных будет сохранен на следующий год на плановом уровне, он превысит 3 триллиона рублей, заявил глава... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:15
2023-10-03T13:15
2023-10-03T13:15
экономика
антон силуанов
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных будет сохранен на следующий год на плановом уровне, он превысит 3 триллиона рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях проекта бюджета на следующую трехлетку. "Объемы трансфертов сохранены на уровне, который мы планировали, это более 3 триллионов рублей. Общий объем дотаций на выравнивание будет расти выше, чем инфляция, плюс туда добавляются деньги на выравнивание новых территорий", - сказал он, говоря о проекте бюджета на 2024 год.
https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, совет федерации рф
Экономика, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ
Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году
Силуанов: трансферты в региональные бюджеты превысят три триллиона рублей
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных будет сохранен на следующий год на плановом уровне, он превысит 3 триллиона рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях проекта бюджета на следующую трехлетку.
"Объемы трансфертов сохранены на уровне, который мы планировали, это более 3 триллионов рублей. Общий объем дотаций на выравнивание будет расти выше, чем инфляция, плюс туда добавляются деньги на выравнивание новых территорий", - сказал он, говоря о проекте бюджета на 2024 год.
Силуанов назвал обороноспособность России приоритетом бюджета