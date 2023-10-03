https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900154543.html

Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году

Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году - РИА Новости, 03.10.2023

Силуанов рассказал о трансфертах в региональные бюджеты в 2024 году

Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных будет сохранен на следующий год на плановом уровне, он превысит 3 триллиона рублей, заявил глава... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:15

2023-10-03T13:15

2023-10-03T13:15

экономика

антон силуанов

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных будет сохранен на следующий год на плановом уровне, он превысит 3 триллиона рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях проекта бюджета на следующую трехлетку. "Объемы трансфертов сохранены на уровне, который мы планировали, это более 3 триллионов рублей. Общий объем дотаций на выравнивание будет расти выше, чем инфляция, плюс туда добавляются деньги на выравнивание новых территорий", - сказал он, говоря о проекте бюджета на 2024 год.

https://ria.ru/20231003/byudzhet-1900141992.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, совет федерации рф