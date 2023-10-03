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Приемному отцу блогера Милохина в октябре не приносили повестку

Приемному отцу блогера Милохина в октябре не приносили повестку - РИА Новости, 03.10.2023

Приемному отцу блогера Милохина в октябре не приносили повестку

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил РИА Новости, что участковые к ним домой приходили только один раз в середине сентября, чтобы узнать, РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:43

2023-10-03T20:43

2023-10-03T20:43

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анапа

даня милохин

лига безопасного интернета

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КРАСНОДАР, 3 окт - РИА Новости. Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил РИА Новости, что участковые к ним домой приходили только один раз в середине сентября, чтобы узнать, где находится блогер, добавив, что его приемный сын хотел бы вернуться в Россию и привести в порядок документы, а также пройти медкомиссию. Ранее в Telegram-канале "Mash" появилась информация о том, что Милохина официально призвали в армию, якобы сотрудники пришли с повесткой 2 октября, но Тюленев не взял её, заявив, что сын заграницей. "Журналисты решили освежить эту новость, как будто это было вчера... На самом деле еще в середине сентября приезжал наряд полиции - трое участковых, когда искали его (Милохина – ред.). Они приехали, сказали, что будут вручать повестку, но так его здесь нет, взяли с нас объяснение. Мы сказали, что мы не знаем, где он… В Анапе он вставал на учет по месту жительства, когда жил у нас, когда поступил в сельхозтехникум, сейчас он тут не прописан… Он, конечно, хотел бы приехать, оформить все документы, пройти, может быть, медкомиссию. Он хотел бы вернуться и работать", - рассказал Тюленев. В сентябре директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Милохин, "расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями", вернулся из-за границы, и призвала отправить юношу служить в армию. Вскоре она же сообщила, что Милохин улетел в Дубай, что, по ее словам, стало результатом "консолидации и единения гражданского общества". Еще через неделю источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что блогер объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. В конце сентября приемный отец блогера Дмитрий Тюленев записал видеообращение, рассказав о требованиях администрации Анапы снести два их дома. Также Тюленев сообщил, что был закрыт семейный магазин, который, по его словам, является единственным источником доходов. Пресс-служба мэрии объяснила поданный иск тем, что жилой дом построен с нарушениями, как и две хозпостройки, ведение коммерческой деятельности на этом участке не предусмотрено. Тюленев подтвердил, что в одной из них был магазин домашней одежды. Кроме того, полагают власти Анапы, собственник самовольно занял территорию общего пользования в 71 квадратный метр. Заседание перенесено было на 16 октября из-за неявки привлеченного лица, по словам Тюленева, речь идет о его матери, которой принадлежит один из домов, женщине стало плохо в день заседания.

https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html

https://ria.ru/20230920/milokhin-1897523914.html

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анапа, даня милохин, лига безопасного интернета, россия, дубай