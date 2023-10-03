Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ
Daily Mail: личность художника Бэнкси могут раскрыть из-за судебного процесса
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Личность тщательно сохраняющего анонимность британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных разбирательств, сообщает во вторник газета Daily Mail.
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"Его называли "самым неправдоподобным национальным достоянием" Великобритании. Но теперь, похоже, граффити-художник Бэнкси, чьи работы с изображением крыс и обезьян продаются за миллионы, будет охарактеризован в менее лестных выражениях - в Высоком суде", - пишет издание.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaГраффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
Граффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
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CC BY 2.0 / Marit & Toomas Hinnosaar / Banksy NottinghamРабота британского художника Бэнкси в Ноттингеме
Работа британского художника Бэнкси в Ноттингеме
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
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© Фото : BataclanРабота уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
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Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
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Граффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
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Работа британского художника Бэнкси в Ноттингеме
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Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
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Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
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Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
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Как утверждает СМИ, Бэнкси указан среди ответчиков по делу, в котором он обвиняется в клевете. Вторым ответчиком указано учрежденное художником юрлицо Pest Control ("Дезинсекция" – ред.) Ltd., основанное художником.
По данным газеты, иск подал Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за авторского права на товарный знак, однако ему удалось сохранить тайну своей личности.
По словам адвоката Галлагера Аарона Вуда, которые приводит издание, детали дела "конфиденциальны и останутся таковыми до тех пор, пока Бэнкси или Pest Control не подадут подтверждение факта (привлечения к участию в судебном процессе – ред.).
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.