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Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
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14:23 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/benksi-1900173375.html
Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ
Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ
Личность тщательно сохраняющего анонимность британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:23
2023-10-03T14:23
великобритания
бэнкси
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Личность тщательно сохраняющего анонимность британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных разбирательств, сообщает во вторник газета Daily Mail. "Его называли "самым неправдоподобным национальным достоянием" Великобритании. Но теперь, похоже, граффити-художник Бэнкси, чьи работы с изображением крыс и обезьян продаются за миллионы, будет охарактеризован в менее лестных выражениях - в Высоком суде", - пишет издание. Как утверждает СМИ, Бэнкси указан среди ответчиков по делу, в котором он обвиняется в клевете. Вторым ответчиком указано учрежденное художником юрлицо Pest Control ("Дезинсекция" – ред.) Ltd., основанное художником. По данным газеты, иск подал Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за авторского права на товарный знак, однако ему удалось сохранить тайну своей личности. По словам адвоката Галлагера Аарона Вуда, которые приводит издание, детали дела "конфиденциальны и останутся таковыми до тех пор, пока Бэнкси или Pest Control не подадут подтверждение факта (привлечения к участию в судебном процессе – ред.). Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
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великобритания, бэнкси
Великобритания, Бэнкси
Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ

Daily Mail: личность художника Бэнкси могут раскрыть из-за судебного процесса

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Личность тщательно сохраняющего анонимность британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных разбирательств, сообщает во вторник газета Daily Mail.
«
"Его называли "самым неправдоподобным национальным достоянием" Великобритании. Но теперь, похоже, граффити-художник Бэнкси, чьи работы с изображением крыс и обезьян продаются за миллионы, будет охарактеризован в менее лестных выражениях - в Высоком суде", - пишет издание.
© AP Photo / Invision/Arthur MolaГраффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
Граффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
Граффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
1 из 9
© Sotheby'sРабота художника Бэнкси "Венера"
Работа художника Бэнкси Венера
Работа художника Бэнкси "Венера"
© Sotheby's
2 из 9
CC BY 2.0 / Marit & Toomas Hinnosaar / Banksy NottinghamРабота британского художника Бэнкси в Ноттингеме
Работа британского художника Бэнкси в Ноттингеме
Работа британского художника Бэнкси в Ноттингеме
CC BY 2.0 / Marit & Toomas Hinnosaar / Banksy Nottingham
3 из 9
© Christie's Картина Бэнкси "Lenin in Sight"
Картина Бэнкси Lenin in Sight
Картина Бэнкси "Lenin in Sight"
© Christie's
4 из 9
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 9
© Фото : BataclanРабота уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
© Фото : Bataclan
6 из 9
© @banksyГраффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
© @banksy
7 из 9
© РИА Новости / Олег ЗегоновРеклама выставки Бэнкси в Брюсселе
Реклама выставки Бэнкси в Брюсселе
Реклама выставки Бэнкси в Брюсселе
© РИА Новости / Олег Зегонов
8 из 9
© Sotheby'sКартина Бэнкси "I Fought the Law"
Картина Бэнкси I Fought the Law
Картина Бэнкси "I Fought the Law"
© Sotheby's
9 из 9
Граффити британского художника Бэнкси в штате Юта, США
© AP Photo / Invision/Arthur Mola
1 из 9
Работа художника Бэнкси "Венера"
© Sotheby's
2 из 9
Работа британского художника Бэнкси в Ноттингеме
CC BY 2.0 / Marit & Toomas Hinnosaar / Banksy Nottingham
3 из 9
Картина Бэнкси "Lenin in Sight"
© Christie's
4 из 9
Предпоказ выставки английского уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ).
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
5 из 9
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
© Фото : Bataclan
6 из 9
Граффити на тему пандемии коронавируса британского художника Бэнкси в Лондонском метро
© @banksy
7 из 9
Реклама выставки Бэнкси в Брюсселе
© РИА Новости / Олег Зегонов
8 из 9
Картина Бэнкси "I Fought the Law"
© Sotheby's
9 из 9
Как утверждает СМИ, Бэнкси указан среди ответчиков по делу, в котором он обвиняется в клевете. Вторым ответчиком указано учрежденное художником юрлицо Pest Control ("Дезинсекция" – ред.) Ltd., основанное художником.
По данным газеты, иск подал Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за авторского права на товарный знак, однако ему удалось сохранить тайну своей личности.
По словам адвоката Галлагера Аарона Вуда, которые приводит издание, детали дела "конфиденциальны и останутся таковыми до тех пор, пока Бэнкси или Pest Control не подадут подтверждение факта (привлечения к участию в судебном процессе – ред.).
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
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