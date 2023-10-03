https://ria.ru/20231003/benksi-1900173375.html

Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ

Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

Личность художника Бэнкси могут раскрыть, пишут СМИ

Личность тщательно сохраняющего анонимность британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:23

2023-10-03T14:23

2023-10-03T14:23

великобритания

бэнкси

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Личность тщательно сохраняющего анонимность британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, может быть раскрыта в ходе судебных разбирательств, сообщает во вторник газета Daily Mail. "Его называли "самым неправдоподобным национальным достоянием" Великобритании. Но теперь, похоже, граффити-художник Бэнкси, чьи работы с изображением крыс и обезьян продаются за миллионы, будет охарактеризован в менее лестных выражениях - в Высоком суде", - пишет издание. Как утверждает СМИ, Бэнкси указан среди ответчиков по делу, в котором он обвиняется в клевете. Вторым ответчиком указано учрежденное художником юрлицо Pest Control ("Дезинсекция" – ред.) Ltd., основанное художником. По данным газеты, иск подал Эндрю Галлагер, который уже судился с Бэнкси из-за авторского права на товарный знак, однако ему удалось сохранить тайну своей личности. По словам адвоката Галлагера Аарона Вуда, которые приводит издание, детали дела "конфиденциальны и останутся таковыми до тех пор, пока Бэнкси или Pest Control не подадут подтверждение факта (привлечения к участию в судебном процессе – ред.). Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

https://ria.ru/20221213/banksy-1838443434.html

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великобритания, бэнкси