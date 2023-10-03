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ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/belgorod-1900109683.html
ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию Белгородской области - РИА Новости, 03.10.2023
ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области 70 раз, больше половины из них пришлись по поселку Прилесье... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:29
2023-10-03T10:29
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области 70 раз, больше половины из них пришлись по поселку Прилесье Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 2 октября. В понедельник украинские военные выпустили 70 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, 37 из них пришлись на долю Прилесья. Также в этот день был сбит украинский беспилотник в Белгородском районе. Пострадавших нет, повреждение получил один частный дом: снаряд пробил крышу. "В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 37 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. По окраине села Вязовое выпущено 3 артиллерийских снаряда", - написал Гладков. Он добавил, в Белгородском районе по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Ерик сбит украинский беспилотник. В Грайворонском горокруге 7 раз из миномета обстреляно село Козинка, один из снарядов пробил крышу частного дома. По окраинам сел Дроновка и Новостроевка-Вторая выпущено 4 и 8 минометных снарядов соответственно. "В Шебекинском городском округе по селу Муром и хутору Марьино выпущено 1 и 2 минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231003/shok-1900094834.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию Белгородской области

ВСУ за сутки 70 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области 70 раз, больше половины из них пришлись по поселку Прилесье Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 2 октября. В понедельник украинские военные выпустили 70 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, 37 из них пришлись на долю Прилесья. Также в этот день был сбит украинский беспилотник в Белгородском районе. Пострадавших нет, повреждение получил один частный дом: снаряд пробил крышу.
"В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 37 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. По окраине села Вязовое выпущено 3 артиллерийских снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, в Белгородском районе по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Ерик сбит украинский беспилотник. В Грайворонском горокруге 7 раз из миномета обстреляно село Козинка, один из снарядов пробил крышу частного дома. По окраинам сел Дроновка и Новостроевка-Вторая выпущено 4 и 8 минометных снарядов соответственно.
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"В Шебекинском городском округе по селу Муром и хутору Марьино выпущено 1 и 2 минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районМуромВячеслав Гладков
 
 
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