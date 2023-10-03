ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию Белгородской области
ВСУ за сутки 70 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные районы Белгородской области 70 раз, больше половины из них пришлись по поселку Прилесье Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 2 октября. В понедельник украинские военные выпустили 70 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, 37 из них пришлись на долю Прилесья. Также в этот день был сбит украинский беспилотник в Белгородском районе. Пострадавших нет, повреждение получил один частный дом: снаряд пробил крышу.
"В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье – зафиксировано 37 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. По окраине села Вязовое выпущено 3 артиллерийских снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, в Белгородском районе по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Ерик сбит украинский беспилотник. В Грайворонском горокруге 7 раз из миномета обстреляно село Козинка, один из снарядов пробил крышу частного дома. По окраинам сел Дроновка и Новостроевка-Вторая выпущено 4 и 8 минометных снарядов соответственно.
"В Шебекинском городском округе по селу Муром и хутору Марьино выпущено 1 и 2 минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.