https://ria.ru/20231003/armeniya-1900166491.html

В Совфеде заявили о потере Арменией юридического суверенитета

В Совфеде заявили о потере Арменией юридического суверенитета - РИА Новости, 03.10.2023

В Совфеде заявили о потере Арменией юридического суверенитета

Армения, как и любая страна, ратифицировавшая Римский статут МУС, теряет юридический суверенитет, это унизительно, заявил вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:52

2023-10-03T13:52

2023-10-03T13:52

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Армения, как и любая страна, ратифицировавшая Римский статут МУС, теряет юридический суверенитет, это унизительно, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своём Telegram-канале. Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, следует из результатов голосования. "Ратификация Римского статута МУС для любого государства означает не что иное, как утрату юридического суверенитета, что унизительно само по себе. Именно по этой причине к МУС не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие", - написал Косачев. Он отметил, что эта ратификация – это "явно недружественный по отношению к России шаг". В парламенте Армении не нашлись силы, которые были бы способны "остановить начавшийся процесс юридического закабаления этой страны "гаагской Фемидой", подчеркнул Косачев. "МУС имеет право осуществлять свою юрисдикцию на территории присоединившихся государств не только на основе передачи "ситуаций" со стороны Совета Безопасности ООН или по просьбе самих государств-участников (статьи 13-14 Статута). Согласно статье 15 Римского статута прокурор может возбуждать расследование proprio motu (что с латыни означает "по собственному побуждению") на основе информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию Суда", - объяснил сенатор. "Наивно полагать, что таким образом Армения сможет решать вопросы с расследованием предполагаемых военных преступлений в зоне конфликта с Азербайджаном. Прецедентная практика МУС неоднократно демонстрировала обратное, а именно вмешательство во внутренние дела государств-участников. В конечном итоге, в будущем сегодняшнее решение о ратификации может обернуться против самих армянских властей", - продолжил парламентарий. Он также добавил, что в тексте Римского статута содержатся положения об ограничении "уголовной юрисдикции государств-участников", несмотря на указание, что МУС "дополняет" национальные органы уголовной юстиции. "В каждом конкретном случае судьи в Гааге будут устанавливать, является ли та или иная ситуация результатом "нежелания или неспособности" Армении возбудить уголовное преследование "должным образом", и на основании этого по своему усмотрению осуществлять юрисдикцию (статья 17 Статута)", - резюмировал вице-спикер верхней палаты российского парламента. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20230928/mid-1899227318.html

https://ria.ru/20231002/armeniya-1900037705.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, армения, константин косачев, международный уголовный суд, совет федерации рф