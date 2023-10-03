https://ria.ru/20231003/alkogol-1900172853.html

Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем

Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем - РИА Новости, 03.10.2023

Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем

Минфин РФ выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T14:21

2023-10-03T14:21

2023-10-03T14:49

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

алкоголь

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минфин РФ выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации."Тема у нас в правительстве обсуждалась достаточно дискуссионно", – сообщил глава Минфина РФ, комментируя предложение сенаторов легализовать интернет-торговлю алкоголем."У нас есть ведомства, которые поддерживают – в данном случае Минфин поддерживает, а есть ведомства, которые категорически против. Есть плюсы и минусы этого предложения. Я считаю, что плюсов больше, если установить порядок и контроль за продажей (алкогольных напитков в интернете – ред)," - пояснил он.Силуанов признал, что сейчас в интернете продается много "паленого" алкоголя, и властям никак не удается установить контроль за этой сферой."На мой взгляд, здесь более правильно регулировать этот процесс, наводить порядок там. Но есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности, и пока мы не имеем единой правительственной позиции", – признал глава Минфина.

https://ria.ru/20230818/alkogol-1890762549.html

https://ria.ru/20230726/etanol-1886361572.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, алкоголь, экономика, совет федерации рф