https://ria.ru/20231003/alkogol-1900172853.html
Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем
Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем - РИА Новости, 03.10.2023
Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем
Минфин РФ выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T14:21
2023-10-03T14:21
2023-10-03T14:49
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
алкоголь
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минфин РФ выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации."Тема у нас в правительстве обсуждалась достаточно дискуссионно", – сообщил глава Минфина РФ, комментируя предложение сенаторов легализовать интернет-торговлю алкоголем."У нас есть ведомства, которые поддерживают – в данном случае Минфин поддерживает, а есть ведомства, которые категорически против. Есть плюсы и минусы этого предложения. Я считаю, что плюсов больше, если установить порядок и контроль за продажей (алкогольных напитков в интернете – ред)," - пояснил он.Силуанов признал, что сейчас в интернете продается много "паленого" алкоголя, и властям никак не удается установить контроль за этой сферой."На мой взгляд, здесь более правильно регулировать этот процесс, наводить порядок там. Но есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности, и пока мы не имеем единой правительственной позиции", – признал глава Минфина.
https://ria.ru/20230818/alkogol-1890762549.html
https://ria.ru/20230726/etanol-1886361572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, алкоголь, экономика, совет федерации рф
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Алкоголь, Экономика, Совет Федерации РФ
Минфин выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем
Силуанов заявил, что у интернет-торговли алкоголем плюсов больше, чем минусов