Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью

Морские закаты прекрасны. В Новом Афоне солнце садится справа. И не всегда видно, как оно опускается в море. За таким зрелищем лучше отправиться в Гагру.
Морские закаты прекрасны. В Новом Афоне солнце садится справа. И не всегда видно, как оно опускается в море. За таким зрелищем лучше отправиться в Гагру.
Одна из главных достопримечательностей Абхазии — Новый Афон. В первую очередь — знаменитый монастырь. Сюда устремляются не только многочисленные паломники, но и любители истории, архитектуры и великолепных видов. Неслучайно Иосиф Сталин выбрал это место для одной из своих дач, в которой сейчас работает музей. А с высоты Иверской горы монастырь виден во всей красе. Туда стоит подняться, чтобы побывать в Анакопийской крепости.
Одна из главных достопримечательностей Абхазии — Новый Афон. В первую очередь — знаменитый монастырь. Сюда устремляются не только многочисленные паломники, но и любители истории, архитектуры и великолепных видов. Неслучайно Иосиф Сталин выбрал это место для одной из своих дач, в которой сейчас работает музей. А с высоты Иверской горы монастырь виден во всей красе. Туда стоит подняться, чтобы побывать в Анакопийской крепости.
Водопады Нового Афона заслуживают отдельного внимания. Место считается одним из самых посещаемых. Его высота 8,5 метра, а ширина — 21 метр. Он искусственный. Плотину построили на реке Псырцха монахи, у нее было исключительно практическое назначение — электростанция, мощности которой хватало для нужд монастыря. Кстати, одна из самых первых в России. Она закрылась в 1935 году, но здание сохранилось. Если подняться выше, то можно увидеть над рекой одну из самых атмосферных в Абхазии железнодорожных станций.
Водопады Нового Афона заслуживают отдельного внимания. Место считается одним из самых посещаемых. Его высота 8,5 метра, а ширина — 21 метр. Он искусственный. Плотину построили на реке Псырцха монахи, у нее было исключительно практическое назначение — электростанция, мощности которой хватало для нужд монастыря. Кстати, одна из самых первых в России. Она закрылась в 1935 году, но здание сохранилось. Если подняться выше, то можно увидеть над рекой одну из самых атмосферных в Абхазии железнодорожных станций.
По дороге к водопаду находится церковь Симона Кананита, построенная византийцами в IX веке. Апостол особо почитается в Абхазии. Его день (23 мая) — один из главных праздников. Он вместе с Андреем Первозванным одним из первых пришел в эти края распространять слово Божие. Церковь была разрушена, потом восстановлена монахами. Вход в нее обычно закрыт. Местом паломничества является грот-келья святого, находящаяся неподалеку. Рядом с церковью есть краеведческий музей.
По дороге к водопаду находится церковь Симона Кананита, построенная византийцами в IX веке. Апостол особо почитается в Абхазии. Его день (23 мая) — один из главных праздников. Он вместе с Андреем Первозванным одним из первых пришел в эти края распространять слово Божие. Церковь была разрушена, потом восстановлена монахами. Вход в нее обычно закрыт. Местом паломничества является грот-келья святого, находящаяся неподалеку. Рядом с церковью есть краеведческий музей.
Новый Афон сложно осмотреть за один день: достопримечательностей много. Подкрепиться можно в кафе (в Лебедином парке делают самые вкусные хачапури-лодочки), а потом заглянуть на рынок. Популярностью пользуются сыры, копченое мясо и рыба, чурчхела.
Новый Афон сложно осмотреть за один день: достопримечательностей много. Подкрепиться можно в кафе (в Лебедином парке делают самые вкусные хачапури-лодочки), а потом заглянуть на рынок. Популярностью пользуются сыры, копченое мясо и рыба, чурчхела.
Море в Абхазии чистое и красивое. Пляжи в районе Нового Афона галечные, поэтому вода прозрачная и лазурная. Набережной нет, но можно погулять в красивом Лебедином парке, который находится прямо на берегу. По пруду и каналам действительно плавают грациозные птицы, а разнообразие растений напоминает ботанический сад.
Море в Абхазии чистое и красивое. Пляжи в районе Нового Афона галечные, поэтому вода прозрачная и лазурная. Набережной нет, но можно погулять в красивом Лебедином парке, который находится прямо на берегу. По пруду и каналам действительно плавают грациозные птицы, а разнообразие растений напоминает ботанический сад.
В Сухуме — одна из самых благоустроенных набережных Абхазии. В столице стоит побывать, чтобы устроить себе культурную программу по музеям и улицам, где сохранилось много исторических зданий.
В Сухуме — одна из самых благоустроенных набережных Абхазии. В столице стоит побывать, чтобы устроить себе культурную программу по музеям и улицам, где сохранилось много исторических зданий.
Величественный Гегский водопад высотой около 70 метров находится по пути к озеру Рица на высоте 530 метров над уровнем моря. Добраться до него не так просто. Каменистую дорогу одолеет не всякий внедорожник, а на легковушке лучше вообще не соваться. Зато сюда отлично доезжают уазики, переоборудованные для "джипинга по-абхазски". В маршрут обычно входит несколько объектов, включая знаменитое озеро. Спортивные туристы вполне осилят и пеший подъем. Наградой им будет не только водопад. По дороге они попадут в настоящий сказочный лес с поросшими мхом деревьями.
Величественный Гегский водопад высотой около 70 метров находится по пути к озеру Рица на высоте 530 метров над уровнем моря. Добраться до него не так просто. Каменистую дорогу одолеет не всякий внедорожник, а на легковушке лучше вообще не соваться. Зато сюда отлично доезжают уазики, переоборудованные для "джипинга по-абхазски". В маршрут обычно входит несколько объектов, включая знаменитое озеро. Спортивные туристы вполне осилят и пеший подъем. Наградой им будет не только водопад. По дороге они попадут в настоящий сказочный лес с поросшими мхом деревьями.
"Я не хочу, чтобы в Абхазию пришла "цивилизация", когда все застроят отелями и закатают в асфальт. Страна мне нравится именно такой, какой я ее вижу сейчас. С ее особенным колоритом, коровами на дорогах и неспешной жизнью", — говорит туристка Светлана Давыдова.
"Я не хочу, чтобы в Абхазию пришла "цивилизация", когда все застроят отелями и закатают в асфальт. Страна мне нравится именно такой, какой я ее вижу сейчас. С ее особенным колоритом, коровами на дорогах и неспешной жизнью", — говорит туристка Светлана Давыдова.