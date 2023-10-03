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Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью - РИА Новости, 03.10.2023
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Туризм
 
15:29 03.10.2023 (обновлено: 16:25 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/abkhaziya-1899937564.html
Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью
Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью - РИА Новости, 03.10.2023
Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью
Мнения туристов об Абхазии зачастую кардинально противоположны. Одни с первого взгляда влюбляются в Страну души, другие уезжают разочарованными. Впрочем,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:29
2023-10-03T16:25
фото
туризм
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впечатления - туризм
абхазия
сухум
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мнения туристов об Абхазии зачастую кардинально противоположны. Одни с первого взгляда влюбляются в Страну души, другие уезжают разочарованными. Впрочем, вопросы к уровню сервиса и местному менталитету, если они и есть, с лихвой компенсирует красота природы. О том, что можно посмотреть в Абхазии за пару дней осенью, — в фотоленте РИА Новости.
абхазия
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Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мнения туристов об Абхазии зачастую кардинально противоположны. Одни с первого взгляда влюбляются в Страну души, другие уезжают разочарованными. Впрочем, вопросы к уровню сервиса и местному менталитету, если они и есть, с лихвой компенсирует красота природы. О том, что можно посмотреть в Абхазии за пару дней осенью, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Морские закаты прекрасны. В Новом Афоне солнце садится справа. И не всегда видно, как оно опускается в море. За таким зрелищем лучше отправиться в Гагру.

Закат на побережье Черного моря неподалеку от города Новый Афон в Абхазии

Морские закаты прекрасны. В Новом Афоне солнце садится справа. И не всегда видно, как оно опускается в море. За таким зрелищем лучше отправиться в Гагру.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Одна из главных достопримечательностей Абхазии — Новый Афон. В первую очередь — знаменитый монастырь. Сюда устремляются не только многочисленные паломники, но и любители истории, архитектуры и великолепных видов. Неслучайно Иосиф Сталин выбрал это место для одной из своих дач, в которой сейчас работает музей. А с высоты Иверской горы монастырь виден во всей красе. Туда стоит подняться, чтобы побывать в Анакопийской крепости.

Отдых в бархатный сезон в Абхазии

Одна из главных достопримечательностей Абхазии — Новый Афон. В первую очередь — знаменитый монастырь. Сюда устремляются не только многочисленные паломники, но и любители истории, архитектуры и великолепных видов. Неслучайно Иосиф Сталин выбрал это место для одной из своих дач, в которой сейчас работает музей. А с высоты Иверской горы монастырь виден во всей красе. Туда стоит подняться, чтобы побывать в Анакопийской крепости.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Водопады Нового Афона заслуживают отдельного внимания. Место считается одним из самых посещаемых. Его высота 8,5 метра, а ширина — 21 метр. Он искусственный. Плотину построили на реке Псырцха монахи, у нее было исключительно практическое назначение — электростанция, мощности которой хватало для нужд монастыря. Кстати, одна из самых первых в России. Она закрылась в 1935 году, но здание сохранилось. Если подняться выше, то можно увидеть над рекой одну из самых атмосферных в Абхазии железнодорожных станций.

Люди возле Псырцхинской гидроэлектростанции в городе Новый Афон в Абхазии

Водопады Нового Афона заслуживают отдельного внимания. Место считается одним из самых посещаемых. Его высота 8,5 метра, а ширина — 21 метр. Он искусственный. Плотину построили на реке Псырцха монахи, у нее было исключительно практическое назначение — электростанция, мощности которой хватало для нужд монастыря. Кстати, одна из самых первых в России. Она закрылась в 1935 году, но здание сохранилось. Если подняться выше, то можно увидеть над рекой одну из самых атмосферных в Абхазии железнодорожных станций.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

По дороге к водопаду находится церковь Симона Кананита, построенная византийцами в IX веке. Апостол особо почитается в Абхазии. Его день (23 мая) — один из главных праздников. Он вместе с Андреем Первозванным одним из первых пришел в эти края распространять слово Божие. Церковь была разрушена, потом восстановлена монахами. Вход в нее обычно закрыт. Местом паломничества является грот-келья святого, находящаяся неподалеку. Рядом с церковью есть краеведческий музей.

Люди у церкви Симона Кананита в городе Новой Айфон в Абхазии

По дороге к водопаду находится церковь Симона Кананита, построенная византийцами в IX веке. Апостол особо почитается в Абхазии. Его день (23 мая) — один из главных праздников. Он вместе с Андреем Первозванным одним из первых пришел в эти края распространять слово Божие. Церковь была разрушена, потом восстановлена монахами. Вход в нее обычно закрыт. Местом паломничества является грот-келья святого, находящаяся неподалеку. Рядом с церковью есть краеведческий музей.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Новый Афон сложно осмотреть за один день: достопримечательностей много. Подкрепиться можно в кафе (в Лебедином парке делают самые вкусные хачапури-лодочки), а потом заглянуть на рынок. Популярностью пользуются сыры, копченое мясо и рыба, чурчхела.

Продавец чурчхелы за прилавком на рынке в городе Новый Афон в Абхазии

Новый Афон сложно осмотреть за один день: достопримечательностей много. Подкрепиться можно в кафе (в Лебедином парке делают самые вкусные хачапури-лодочки), а потом заглянуть на рынок. Популярностью пользуются сыры, копченое мясо и рыба, чурчхела.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Море в Абхазии чистое и красивое. Пляжи в районе Нового Афона галечные, поэтому вода прозрачная и лазурная. Набережной нет, но можно погулять в красивом Лебедином парке, который находится прямо на берегу. По пруду и каналам действительно плавают грациозные птицы, а разнообразие растений напоминает ботанический сад.

Отдыхающие на берегу Черного моря в городе Новый Афон в Абхазии

Море в Абхазии чистое и красивое. Пляжи в районе Нового Афона галечные, поэтому вода прозрачная и лазурная. Набережной нет, но можно погулять в красивом Лебедином парке, который находится прямо на берегу. По пруду и каналам действительно плавают грациозные птицы, а разнообразие растений напоминает ботанический сад.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В Сухуме — одна из самых благоустроенных набережных Абхазии. В столице стоит побывать, чтобы устроить себе культурную программу по музеям и улицам, где сохранилось много исторических зданий.

Девушка на набережной Сухума в Абхазии

В Сухуме — одна из самых благоустроенных набережных Абхазии. В столице стоит побывать, чтобы устроить себе культурную программу по музеям и улицам, где сохранилось много исторических зданий.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Величественный Гегский водопад высотой около 70 метров находится по пути к озеру Рица на высоте 530 метров над уровнем моря. Добраться до него не так просто. Каменистую дорогу одолеет не всякий внедорожник, а на легковушке лучше вообще не соваться. Зато сюда отлично доезжают уазики, переоборудованные для "джипинга по-абхазски". В маршрут обычно входит несколько объектов, включая знаменитое озеро. Спортивные туристы вполне осилят и пеший подъем. Наградой им будет не только водопад. По дороге они попадут в настоящий сказочный лес с поросшими мхом деревьями.

Туристы у Гегского водопада высотой около 70 метров, расположенный в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря в Абхазии

Величественный Гегский водопад высотой около 70 метров находится по пути к озеру Рица на высоте 530 метров над уровнем моря. Добраться до него не так просто. Каменистую дорогу одолеет не всякий внедорожник, а на легковушке лучше вообще не соваться. Зато сюда отлично доезжают уазики, переоборудованные для "джипинга по-абхазски". В маршрут обычно входит несколько объектов, включая знаменитое озеро. Спортивные туристы вполне осилят и пеший подъем. Наградой им будет не только водопад. По дороге они попадут в настоящий сказочный лес с поросшими мхом деревьями.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 9
© Фото : Сергей Шандин

"Я не хочу, чтобы в Абхазию пришла "цивилизация", когда все застроят отелями и закатают в асфальт. Страна мне нравится именно такой, какой я ее вижу сейчас. С ее особенным колоритом, коровами на дорогах и неспешной жизнью", — говорит туристка Светлана Давыдова.

Рынок мандаринов, Абхазия

"Я не хочу, чтобы в Абхазию пришла "цивилизация", когда все застроят отелями и закатают в асфальт. Страна мне нравится именно такой, какой я ее вижу сейчас. С ее особенным колоритом, коровами на дорогах и неспешной жизнью", — говорит туристка Светлана Давыдова.

© Фото : Сергей Шандин
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