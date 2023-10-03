https://ria.ru/20231003/abkhaziya-1899937564.html

Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью

Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью - РИА Новости, 03.10.2023

Любовь с первого взгляда. Что посмотреть в Абхазии осенью

Мнения туристов об Абхазии зачастую кардинально противоположны. Одни с первого взгляда влюбляются в Страну души, другие уезжают разочарованными. Впрочем,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:29

2023-10-03T15:29

2023-10-03T16:25

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мнения туристов об Абхазии зачастую кардинально противоположны. Одни с первого взгляда влюбляются в Страну души, другие уезжают разочарованными. Впрочем, вопросы к уровню сервиса и местному менталитету, если они и есть, с лихвой компенсирует красота природы. О том, что можно посмотреть в Абхазии за пару дней осенью, — в фотоленте РИА Новости.

абхазия

сухум

гагра

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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