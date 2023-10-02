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В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки

В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки - РИА Новости, 02.10.2023

В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки

Волгоградский областной суд оставил в силе десятилетний срок в колонии для бывшего следователя СК за получение взяток на 21 миллион рублей, сообщает в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:22

2023-10-02T10:22

2023-10-02T10:22

происшествия

волгоград

волгоградская область

волгоградский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 2 окт – РИА Новости. Волгоградский областной суд оставил в силе десятилетний срок в колонии для бывшего следователя СК за получение взяток на 21 миллион рублей, сообщает в понедельник УФСБ по региону. По информации ведомства, теперь уже бывший старший следователь СУСК по Волгоградской области с 2017 по 2019 года получал взятки от фигурантов дела, которое он вел, за то, чтобы изменить им меру пресечение с заключения на домашний арест. Всего подследственные через посредника передали ему 21 миллион рублей. Позже УФСБ задержали и следователя, и посредника. Против первого было возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, против второго - за пособничество во взяточничестве. По данным ФСБ, Дзержинский районный суд приговорил бывшего следователя к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 12 миллионов рублей, также он был лишен звания "майор юстиции". Его подельник тем же решением суда приговорен к 8 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. "Не согласившись с приговором, обвиняемые обжаловали его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении УФСБ.

https://ria.ru/20230929/arest-1899402505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, волгоградская область, волгоградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)