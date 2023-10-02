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В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки - РИА Новости, 02.10.2023
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10:22 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html
В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки
В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки - РИА Новости, 02.10.2023
В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки
Волгоградский областной суд оставил в силе десятилетний срок в колонии для бывшего следователя СК за получение взяток на 21 миллион рублей, сообщает в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:22
2023-10-02T10:22
происшествия
волгоград
волгоградская область
волгоградский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 2 окт – РИА Новости. Волгоградский областной суд оставил в силе десятилетний срок в колонии для бывшего следователя СК за получение взяток на 21 миллион рублей, сообщает в понедельник УФСБ по региону. По информации ведомства, теперь уже бывший старший следователь СУСК по Волгоградской области с 2017 по 2019 года получал взятки от фигурантов дела, которое он вел, за то, чтобы изменить им меру пресечение с заключения на домашний арест. Всего подследственные через посредника передали ему 21 миллион рублей. Позже УФСБ задержали и следователя, и посредника. Против первого было возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, против второго - за пособничество во взяточничестве. По данным ФСБ, Дзержинский районный суд приговорил бывшего следователя к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 12 миллионов рублей, также он был лишен звания "майор юстиции". Его подельник тем же решением суда приговорен к 8 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. "Не согласившись с приговором, обвиняемые обжаловали его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении УФСБ.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, волгоградский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Волгоградский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки

В Волгограде экс-следователь получил десять лет за взятки на 21 миллион рублей

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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ВОЛГОГРАД, 2 окт – РИА Новости. Волгоградский областной суд оставил в силе десятилетний срок в колонии для бывшего следователя СК за получение взяток на 21 миллион рублей, сообщает в понедельник УФСБ по региону.
По информации ведомства, теперь уже бывший старший следователь СУСК по Волгоградской области с 2017 по 2019 года получал взятки от фигурантов дела, которое он вел, за то, чтобы изменить им меру пресечение с заключения на домашний арест.
Всего подследственные через посредника передали ему 21 миллион рублей. Позже УФСБ задержали и следователя, и посредника. Против первого было возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, против второго - за пособничество во взяточничестве.
По данным ФСБ, Дзержинский районный суд приговорил бывшего следователя к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 12 миллионов рублей, также он был лишен звания "майор юстиции". Его подельник тем же решением суда приговорен к 8 годам колонии строгого режима и такому же штрафу.
"Не согласившись с приговором, обвиняемые обжаловали его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении УФСБ.
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