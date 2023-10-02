https://ria.ru/20231002/venesuela-1900017766.html
В парламенте Венесуэлы заявили о важности поддержки со стороны России
В парламенте Венесуэлы заявили о важности поддержки со стороны России - РИА Новости, 02.10.2023
В парламенте Венесуэлы заявили о важности поддержки со стороны России
Венесуэла не справилась бы со своим политическим кризисом 2019 года и с пандемией COVID-19 без поддержки России, заявил председатель Национальной ассамблеи... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:26
2023-10-02T17:26
2023-10-02T17:26
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Венесуэла не справилась бы со своим политическим кризисом 2019 года и с пандемией COVID-19 без поддержки России, заявил председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес Гомес. "Не будет преувеличением сказать, что Венесуэла не смогла бы без поддержки России, без сотрудничества с Россией и российским правительством справиться с теми кризисами, которые на нас свалились. Особенно в 2019 году - без поддержки России мы не смогли бы преодолеть все сложности", - заявил Гомес во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он отметил, что в 2020 году Венесуэла пострадала не только от COVID-19, но и от "пандемии" наложенных на нее западных санкций. "В 2020 году, когда весь мир пострадал от пандемии коронавируса, мы также пострадали от "пандемии" санкций, и удар по нам был двойной. Тем не менее, мы справились", - заявил спикер. Гомес отметил, что первой вакциной от COVID-19, которая пришла в Венесуэлу, была российская вакцина "Спутник V". В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент).
https://ria.ru/20230923/sistema-1898255081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, россия, сша, хуан гуаидо, николас мадуро, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Венесуэла, Россия, США, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В парламенте Венесуэлы заявили о важности поддержки со стороны России
Глава парламента Венесуэлы: страна не справилась бы с кризисами без России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Венесуэла не справилась бы со своим политическим кризисом 2019 года и с пандемией COVID-19 без поддержки России, заявил председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес Гомес.
"Не будет преувеличением сказать, что Венесуэла не смогла бы без поддержки России, без сотрудничества с Россией и российским правительством справиться с теми кризисами, которые на нас свалились. Особенно в 2019 году - без поддержки России мы не смогли бы преодолеть все сложности", - заявил Гомес во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
.
Он отметил, что в 2020 году Венесуэла пострадала не только от COVID-19, но и от "пандемии" наложенных на нее западных санкций. "В 2020 году, когда весь мир пострадал от пандемии коронавируса, мы также пострадали от "пандемии" санкций, и удар по нам был двойной. Тем не менее, мы справились", - заявил спикер.
Гомес отметил, что первой вакциной от COVID-19, которая пришла в Венесуэлу, была российская вакцина "Спутник V".
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В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро
вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо
, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США
заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай
, Турция
и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент).
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