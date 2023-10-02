https://ria.ru/20231002/venesuela-1900017766.html

В парламенте Венесуэлы заявили о важности поддержки со стороны России

В парламенте Венесуэлы заявили о важности поддержки со стороны России - РИА Новости, 02.10.2023

В парламенте Венесуэлы заявили о важности поддержки со стороны России

Венесуэла не справилась бы со своим политическим кризисом 2019 года и с пандемией COVID-19 без поддержки России, заявил председатель Национальной ассамблеи... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:26

2023-10-02T17:26

2023-10-02T17:26

в мире

венесуэла

россия

сша

хуан гуаидо

николас мадуро

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Венесуэла не справилась бы со своим политическим кризисом 2019 года и с пандемией COVID-19 без поддержки России, заявил председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес Гомес. "Не будет преувеличением сказать, что Венесуэла не смогла бы без поддержки России, без сотрудничества с Россией и российским правительством справиться с теми кризисами, которые на нас свалились. Особенно в 2019 году - без поддержки России мы не смогли бы преодолеть все сложности", - заявил Гомес во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он отметил, что в 2020 году Венесуэла пострадала не только от COVID-19, но и от "пандемии" наложенных на нее западных санкций. "В 2020 году, когда весь мир пострадал от пандемии коронавируса, мы также пострадали от "пандемии" санкций, и удар по нам был двойной. Тем не менее, мы справились", - заявил спикер. Гомес отметил, что первой вакциной от COVID-19, которая пришла в Венесуэлу, была российская вакцина "Спутник V". В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Гуаидо. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Через несколько дней Гуаидо покинул пост спикера национальной ассамблеи (оппозиционный парламент).

https://ria.ru/20230923/sistema-1898255081.html

https://ria.ru/20230925/oon-1898400187.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венесуэла, россия, сша, хуан гуаидо, николас мадуро, валентина матвиенко, совет федерации рф