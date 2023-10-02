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Петербургскую "ведьму", обманувшую более 40 человек, оштрафовали - РИА Новости, 02.10.2023
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20:58 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/vedma-1900060387.html
Петербургскую "ведьму", обманувшую более 40 человек, оштрафовали
Петербургскую "ведьму", обманувшую более 40 человек, оштрафовали - РИА Новости, 02.10.2023
Петербургскую "ведьму", обманувшую более 40 человек, оштрафовали
Петербургскую "ведьму" Раису Кузнецову, занимавшуюся якобы оккультизмом и обманувшую более 40 человек, суд приговорил к штрафу в полмиллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:58
2023-10-02T20:58
происшествия
волгоград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Петербургскую "ведьму" Раису Кузнецову, занимавшуюся якобы оккультизмом и обманувшую более 40 человек, суд приговорил к штрафу в полмиллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба. Суд установил, что в 2021 году Кузнецова разместила в соцсети объявление об оказании оккультных услуг, указав в нем свой номер телефона. К ней обратился мужчина из Волгограда и перечислил ей 13 тысяч рублей, желая избавить близкого от наркотической зависимости. "В дальнейшем подсудимая взятые на себя обязательства не выполнила, а совершила у последнего хищение денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению", - цитирует выводы суда пресс-служба. Всего Кузнецова подобным образом успела обмануть 44 человек на сумму около 2 миллионов рублей. В пресс-службе судов добавили, что поклонница оккультизма вину признала и возместила ущерб всем пострадавшим.
https://ria.ru/20230831/pensionerka-1893403746.html
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
Петербургскую "ведьму", обманувшую более 40 человек, оштрафовали

Обманувшую 44 человека петербургскую "ведьму" оштрафовали на полмиллиона рублей

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкЗдание районного суда Санкт-Петербурга
Здание районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Здание районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Петербургскую "ведьму" Раису Кузнецову, занимавшуюся якобы оккультизмом и обманувшую более 40 человек, суд приговорил к штрафу в полмиллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.
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Суд установил, что в 2021 году Кузнецова разместила в соцсети объявление об оказании оккультных услуг, указав в нем свой номер телефона. К ней обратился мужчина из Волгограда и перечислил ей 13 тысяч рублей, желая избавить близкого от наркотической зависимости.
«
"В дальнейшем подсудимая взятые на себя обязательства не выполнила, а совершила у последнего хищение денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению", - цитирует выводы суда пресс-служба.
Всего Кузнецова подобным образом успела обмануть 44 человек на сумму около 2 миллионов рублей. В пресс-службе судов добавили, что поклонница оккультизма вину признала и возместила ущерб всем пострадавшим.
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