Рейтинг@Mail.ru
В МИД считают, что Запад демонстрирует ресурсный подход к населению Украины - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899908828.html
В МИД считают, что Запад демонстрирует ресурсный подход к населению Украины
В МИД считают, что Запад демонстрирует ресурсный подход к населению Украины - РИА Новости, 02.10.2023
В МИД считают, что Запад демонстрирует ресурсный подход к населению Украины
Бывший глава министерства обороны Британии Бен Уоллес демонстрирует ресурсный подход к населению Украины, заявил в понедельник РИА Новости посол МИД РФ по... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:24
2023-10-02T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава министерства обороны Британии Бен Уоллес демонстрирует ресурсный подход к населению Украины, заявил в понедельник РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в понедельник бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления. "Бен Уоллес демонстрирует ресурсный подход к населению Украины, что является логичным продолжением заявлений Бориса Джонсона в бытность премьером (Великобритании), который говорил, что они будут воевать до последнего украинца", - сказал Мирошник. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас представители Запада указывают Украине на ресурс молодежи. "Следующем этапом они могут предложить "утилизировать" детей в формате "Гитлерюгенда" (военизированная юношеская нацистская организация, запрещенная в 1945 году). Марионеточный режим во главе с Зеленским уже предпринимает целый ряд мер, в частности, по мобилизации женщин или постановки их на учет, и снижение планки условно пригодных. То есть, по сути дела, будет мобилизовано все сначала мужское, потом любое трудоспособное население - в принципе то, которое хоть каким-то образом может держать в руках оружие", - считает Мирошник. По его словам, такие действия суть попытка "утилизации" трудоспособного или репродуктивного населения Украины. "То, что такую политику навязывает именно Запад, еще одно яркое подтверждение того, что Украина является лишь инструментом в достижении геополитических целей, которые диктуются сегодня Западом", - сказал Мирошник. Он выразил надежду, что у украинского народа должно проснуться понимание, куда ведет режим, реализуемым Зеленским. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230928/nastuplenie-1898997135.html
https://ria.ru/20230908/mobilizatsiya-1895096046.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД считают, что Запад демонстрирует ресурсный подход к населению Украины

Мирошник: Великобритания демонстрирует ресурсный подход к населению Украины

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава министерства обороны Британии Бен Уоллес демонстрирует ресурсный подход к населению Украины, заявил в понедельник РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в понедельник бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Замысел ВСУ прост". Что происходит на юге ДНР
28 сентября, 08:00
"Бен Уоллес демонстрирует ресурсный подход к населению Украины, что является логичным продолжением заявлений Бориса Джонсона в бытность премьером (Великобритании), который говорил, что они будут воевать до последнего украинца", - сказал Мирошник.
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас представители Запада указывают Украине на ресурс молодежи. "Следующем этапом они могут предложить "утилизировать" детей в формате "Гитлерюгенда" (военизированная юношеская нацистская организация, запрещенная в 1945 году). Марионеточный режим во главе с Зеленским уже предпринимает целый ряд мер, в частности, по мобилизации женщин или постановки их на учет, и снижение планки условно пригодных. То есть, по сути дела, будет мобилизовано все сначала мужское, потом любое трудоспособное население - в принципе то, которое хоть каким-то образом может держать в руках оружие", - считает Мирошник.
По его словам, такие действия суть попытка "утилизации" трудоспособного или репродуктивного населения Украины. "То, что такую политику навязывает именно Запад, еще одно яркое подтверждение того, что Украина является лишь инструментом в достижении геополитических целей, которые диктуются сегодня Западом", - сказал Мирошник. Он выразил надежду, что у украинского народа должно проснуться понимание, куда ведет режим, реализуемым Зеленским.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Небензя рассказал о "могилизации" украинцев, которую ведет Киев
8 сентября, 20:04
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились
3 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала