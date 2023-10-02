В МИД считают, что Запад демонстрирует ресурсный подход к населению Украины
Мирошник: Великобритания демонстрирует ресурсный подход к населению Украины
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 окт - РИА Новости. Бывший глава министерства обороны Британии Бен Уоллес демонстрирует ресурсный подход к населению Украины, заявил в понедельник РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в понедельник бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.
"Бен Уоллес демонстрирует ресурсный подход к населению Украины, что является логичным продолжением заявлений Бориса Джонсона в бытность премьером (Великобритании), который говорил, что они будут воевать до последнего украинца", - сказал Мирошник.
Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас представители Запада указывают Украине на ресурс молодежи. "Следующем этапом они могут предложить "утилизировать" детей в формате "Гитлерюгенда" (военизированная юношеская нацистская организация, запрещенная в 1945 году). Марионеточный режим во главе с Зеленским уже предпринимает целый ряд мер, в частности, по мобилизации женщин или постановки их на учет, и снижение планки условно пригодных. То есть, по сути дела, будет мобилизовано все сначала мужское, потом любое трудоспособное население - в принципе то, которое хоть каким-то образом может держать в руках оружие", - считает Мирошник.
По его словам, такие действия суть попытка "утилизации" трудоспособного или репродуктивного населения Украины. "То, что такую политику навязывает именно Запад, еще одно яркое подтверждение того, что Украина является лишь инструментом в достижении геополитических целей, которые диктуются сегодня Западом", - сказал Мирошник. Он выразил надежду, что у украинского народа должно проснуться понимание, куда ведет режим, реализуемым Зеленским.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.