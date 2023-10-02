https://ria.ru/20231002/tsvet-1899816917.html

РЖД планируют обозначать беспилотные поезда отдельным цветом

РЖД планируют обозначать беспилотные поезда отдельным цветом - РИА Новости, 02.10.2023

РЖД планируют обозначать беспилотные поезда отдельным цветом

РЖД думают об обозначении беспилотных поездов, которые будут курсировать в России, отдельным цветом, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:10

2023-10-02T02:10

2023-10-02T02:10

россия

щербинка

олег белозеров

ржд

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД думают об обозначении беспилотных поездов, которые будут курсировать в России, отдельным цветом, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. РЖД несколько лет ведут работу над проектом беспилотных "Ласточек". Компания в конце августа 2019 года впервые продемонстрировала на испытательном кольце в Щербинке беспилотную "Ласточку", которая автоматически затормозила перед манекеном на путях. В апреле 2023 года один машинист-оператор дистанционно провел сразу два электропоезда в рамках эксперимента на Московском центральном кольце (МЦК). Это был мировой дебют. "В отношении окраски, мы еще посоветуемся, прежде всего, с пассажирами, каким бы они хотели его видеть. Пока придерживаемся мнения, что такой поезд было бы интересно и правильно выделить цветовой гаммой", - ответил глава РЖД на вопрос об обозначении беспилотных поездов знаками или цветом.

https://ria.ru/20231002/lastochka-1899815538.html

россия

щербинка

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россия, щербинка, олег белозеров, ржд, московское центральное кольцо (мцк)