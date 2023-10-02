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В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.10.2023
В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T04:08
2023-10-02T04:08
2023-10-02T04:22
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 04.04 (совпадает с мск), а начиная с в 03.52 - в пяти областях страны.Ранее воздушная тревога объявлялась в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, полтавская область, сумская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Сумская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях звучит сигнал воздушной тревоги