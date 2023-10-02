Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/tovarooborot-1900055601.html
Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы
Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы - РИА Новости, 02.10.2023
Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы
Объем товарооборота с Кубой вырос в 6 раз за первую половину 2023 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:10
2023-10-02T20:10
куба
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Объем товарооборота с Кубой вырос в 6 раз за первую половину 2023 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В текущем году продолжилась активная, такая положительная динамика в нашей двусторонней торговле. За первое полугодие этого года в сравнении с предыдущим годом взаимный объем товарооборота (с Кубой - ред.) вырос в шесть раз", - сказала она в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. Матвиенко отметила, что абсолютные цифры не соответствуют "взаимному потенциалу" двух стран - "всего лишь 73 миллиона долларов, это недостаточно".
https://ria.ru/20231002/sotrudnichestvo-1900041195.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_26:0:2459:1825_1920x0_80_0_0_256c29f98723609da209355a5dced7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Куба, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы

Матвиенко: объем торговли с Кубой вырос в шесть раз в первой половине 2023 года

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Объем товарооборота с Кубой вырос в 6 раз за первую половину 2023 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"В текущем году продолжилась активная, такая положительная динамика в нашей двусторонней торговле. За первое полугодие этого года в сравнении с предыдущим годом взаимный объем товарооборота (с Кубой - ред.) вырос в шесть раз", - сказала она в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.
Матвиенко отметила, что абсолютные цифры не соответствуют "взаимному потенциалу" двух стран - "всего лишь 73 миллиона долларов, это недостаточно".
Крепость Эль-Морро в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Россия и Куба вскоре подпишут программу сотрудничества до 2030 года
Вчера, 18:43
 
КубаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала