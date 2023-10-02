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Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы
Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы - РИА Новости, 02.10.2023
Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы
Объем товарооборота с Кубой вырос в 6 раз за первую половину 2023 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:10
2023-10-02T20:10
2023-10-02T20:10
куба
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Объем товарооборота с Кубой вырос в 6 раз за первую половину 2023 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В текущем году продолжилась активная, такая положительная динамика в нашей двусторонней торговле. За первое полугодие этого года в сравнении с предыдущим годом взаимный объем товарооборота (с Кубой - ред.) вырос в шесть раз", - сказала она в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. Матвиенко отметила, что абсолютные цифры не соответствуют "взаимному потенциалу" двух стран - "всего лишь 73 миллиона долларов, это недостаточно".
https://ria.ru/20231002/sotrudnichestvo-1900041195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Куба, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы
Матвиенко: объем торговли с Кубой вырос в шесть раз в первой половине 2023 года