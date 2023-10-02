https://ria.ru/20231002/tovarooborot-1900055601.html

Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы

Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы - РИА Новости, 02.10.2023

Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы

Объем товарооборота с Кубой вырос в 6 раз за первую половину 2023 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:10

2023-10-02T20:10

2023-10-02T20:10

куба

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Объем товарооборота с Кубой вырос в 6 раз за первую половину 2023 года, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В текущем году продолжилась активная, такая положительная динамика в нашей двусторонней торговле. За первое полугодие этого года в сравнении с предыдущим годом взаимный объем товарооборота (с Кубой - ред.) вырос в шесть раз", - сказала она в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом. Матвиенко отметила, что абсолютные цифры не соответствуют "взаимному потенциалу" двух стран - "всего лишь 73 миллиона долларов, это недостаточно".

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куба

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

куба, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф