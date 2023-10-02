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В телешоу "Классная тема!" определены финалисты

В телешоу "Классная тема!" определены финалисты - РИА Новости, 02.10.2023

В телешоу "Классная тема!" определены финалисты

В проекте"Классная тема!" выбраны семь финалистов, сообщили в Минпросвещения. Всего в ходе народного голосования было отдано более 460 тыс. голосов за любимых... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:14

2023-10-02T15:14

2023-10-02T17:21

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

россия

нижегородская область

москва

владимир путин

российское общество "знание"

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В проекте"Классная тема!" выбраны семь финалистов, сообщили в Минпросвещения. Всего в ходе народного голосования было отдано более 460 тыс. голосов за любимых педагогов. По итогам были определены семь финалистов, которые представят свои предметы в финале телешоу "Классная тема!"."Классная тема!" создается второй год по поручению Президента России Владимира Путина Минпросвещения России и телеканалом "Россия" при информационной поддержке VK.Вся страна голосовала за 35 лучших педагогов, которые представили семь предметов школьной программы: биологии, русскому языку, физике, математике, химии, географии и истории. Всероссийское голосование за финалистов проходило ВКонтакте, каждый мог проголосовать за семь понравившихся ему учителей.Каждый регион и город болел за своего учителя, ученики формировали группы поддержки, освещение региональными СМИ сделало из полуфиналистов настоящих звезд в своих городах и поселках. Семь педагогов, вышедших в финал, примут участие в образовательном гранд-шоу на телеканале "Россия".Финалистами проекта стали Анастасия Кондина, учитель биологии из Нижегородской области, Александр Пинежанинов, учитель географии из республики Крым, Александр Оджо, учитель истории из Москвы, Андрей Лётцев, учитель математики из Ростовской области, Никита Никитюк, учитель русского языка и литературы из ДНР, Радик Хабиров, учитель физики из Татарстана и Екатерина Сигарева, учитель химии из Липецкой области.Заявки на участие в телешоу "Классная Тема!" были получены от 7000 педагогов из 89 регионов страны. Отбор полуфиналистов производился экспертной комиссией специалистов в сфере педагогики и воспитания, режиссеров и продюсеров.В число полуфиналистов вошли как молодые учителя, так и педагоги со стажем, преподающие русский язык, литературу, биологию, химию, математику, физику, географию, историю. Среди них есть учителя, которые активно развивают свои страницы и сообщества ВКонтакте, участвуют в конкурсе "Учитель года России", в проектах Российского общества "Знание" и программах российского движения детей и молодежи "Движение Первых", являются советниками по воспитанию.В течение месяца 35 полуфиналистов представляли свои видеоуроки в официальном сообществе проекта "Классная Тема!" ВКонтакте. В роликах педагоги продемонстрировали авторские методики и оригинальную подачу своих предметов. Полуфиналисты показали любопытные, а местами и необычные педагогические находки, благодаря которым каждый из 35 уроков превратился в увлекательное интеллектуальное шоу, вызывающее у зрителей желание погрузиться в предмет и полюбить его.Проект "Классная тема!" призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны. Победитель получает приз – авторскую программу на федеральном телеканале."Классная тема!" демонстрирует возможности современной педагогики и ее самой важной составляющей – учителей. Семь педагогов из тридцати пяти, которые пройдут отбор и станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале "Россия", где проведут, возможно, самый увлекательный урок в своей карьере. Учениками во время гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители у экранов, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

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общество, социальный навигатор, россия, нижегородская область, москва, владимир путин, российское общество "знание", сн_образование