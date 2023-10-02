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"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса - РИА Новости, 02.10.2023
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20:40 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ssha-1900058897.html
"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса
"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса - РИА Новости, 02.10.2023
"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса
Российские военные наблюдают агрессивную экспансию США и вынуждены реагировать, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:40
2023-10-02T20:40
политика
сша
россия
бен ходжес
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские военные наблюдают агрессивную экспансию США и вынуждены реагировать, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Эксперт обратил внимание на утверждения отставного американского генерала Бена Ходжеса о том, что Россия "представляет экзистенциальную угрозу" для США, поскольку обладает обширным ядерным арсеналом, и назвал их "полным бредом".Джонсон напомнил о том, что Вашингтон множество раз отправлял войска за рубеж без разрешения правительств иностранных государств."США сделали так с более чем 200 странами! И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру?" — задался вопросом он.Джонсон напомнил, что Штаты ввели свою армию в Сирию, Афганистан, Ирак, Сомали, Ливию и многие другие территории."Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу. Более того, Соединенные Штаты разместили ракеты, способные нести ядерный заряд, в Румынии и Польше", — отметил бывший агент ЦРУ.Москва реагирует вполне естественно на провокации, которые устраивает Вашингтон, резюмировал Джонсон.В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации и экспансии в постсоветское пространство. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20231002/dogovor-1900046917.html
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политика, сша, россия, бен ходжес, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, США, Россия, Бен Ходжес, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса

Экс-агент ЦРУ: российские генералы видят экспансию США, поэтому будут отвечать

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские военные наблюдают агрессивную экспансию США и вынуждены реагировать, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт обратил внимание на утверждения отставного американского генерала Бена Ходжеса о том, что Россия "представляет экзистенциальную угрозу" для США, поскольку обладает обширным ядерным арсеналом, и назвал их "полным бредом".
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Джонсон напомнил о том, что Вашингтон множество раз отправлял войска за рубеж без разрешения правительств иностранных государств.
«
"США сделали так с более чем 200 странами! И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру?" — задался вопросом он.
Джонсон напомнил, что Штаты ввели свою армию в Сирию, Афганистан, Ирак, Сомали, Ливию и многие другие территории.
"Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу. Более того, Соединенные Штаты разместили ракеты, способные нести ядерный заряд, в Румынии и Польше", — отметил бывший агент ЦРУ.
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В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации и экспансии в постсоветское пространство. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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