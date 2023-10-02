https://ria.ru/20231002/ssha-1900058897.html

"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса

"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса - РИА Новости, 02.10.2023

"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса

Российские военные наблюдают агрессивную экспансию США и вынуждены реагировать, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:40

2023-10-02T20:40

2023-10-02T20:40

политика

сша

россия

бен ходжес

дмитрий песков

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские военные наблюдают агрессивную экспансию США и вынуждены реагировать, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Эксперт обратил внимание на утверждения отставного американского генерала Бена Ходжеса о том, что Россия "представляет экзистенциальную угрозу" для США, поскольку обладает обширным ядерным арсеналом, и назвал их "полным бредом".Джонсон напомнил о том, что Вашингтон множество раз отправлял войска за рубеж без разрешения правительств иностранных государств."США сделали так с более чем 200 странами! И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру?" — задался вопросом он.Джонсон напомнил, что Штаты ввели свою армию в Сирию, Афганистан, Ирак, Сомали, Ливию и многие другие территории."Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу. Более того, Соединенные Штаты разместили ракеты, способные нести ядерный заряд, в Румынии и Польше", — отметил бывший агент ЦРУ.Москва реагирует вполне естественно на провокации, которые устраивает Вашингтон, резюмировал Джонсон.В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации и экспансии в постсоветское пространство. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20231002/dogovor-1900046917.html

https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html

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политика, сша, россия, бен ходжес, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру)