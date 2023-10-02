Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР
Посол КНР в Таиланде Хань: США разжигают конфликты в АТР, чтобы сдерживать Пекин
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать КНР, заявил посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в интервью газете Bangkok Post.
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"Для того, чтобы сдерживать развитие КНР, они (некоторые страны Запада - ред.) даже создают ... конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность ... "Индо-Тихоокеанская стратегия" США на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая", - заявил политик.
Чжицян подчеркнул, что любая попытка ограничить развитие Китая не увенчается успехом. По его словам, Китай придерживается мирного развития и проводит политику взаимовыгодного сотрудничества со странами.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.