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Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР - РИА Новости, 02.10.2023
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05:53 02.10.2023 (обновлено: 05:54 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ssha-1899822941.html
Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР
Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР - РИА Новости, 02.10.2023
Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР
США разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать КНР, заявил посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в интервью газете Bangkok Post. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T05:53
2023-10-02T05:54
китай
сша
вашингтон (штат)
джо байден
дональд трамп
нэнси пелоси
в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать КНР, заявил посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в интервью газете Bangkok Post. "Для того, чтобы сдерживать развитие КНР, они (некоторые страны Запада - ред.) даже создают ... конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность ... "Индо-Тихоокеанская стратегия" США на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая", - заявил политик. Чжицян подчеркнул, что любая попытка ограничить развитие Китая не увенчается успехом. По его словам, Китай придерживается мирного развития и проводит политику взаимовыгодного сотрудничества со странами. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.
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китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, В мире
Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР

Посол КНР в Таиланде Хань: США разжигают конфликты в АТР, чтобы сдерживать Пекин

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать КНР, заявил посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в интервью газете Bangkok Post.
«
"Для того, чтобы сдерживать развитие КНР, они (некоторые страны Запада - ред.) даже создают ... конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность ... "Индо-Тихоокеанская стратегия" США на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая", - заявил политик.
Чжицян подчеркнул, что любая попытка ограничить развитие Китая не увенчается успехом. По его словам, Китай придерживается мирного развития и проводит политику взаимовыгодного сотрудничества со странами.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
СМИ: США и Китай рассматривают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина
28 сентября, 19:35
 
КитайСШАВашингтон (штат)Джо БайденДональд ТрампНэнси ПелосиВ мире
 
 
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