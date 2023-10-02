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Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР

Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР - РИА Новости, 02.10.2023

Китайский дипломат назвал цель разжигания Вашингтоном конфликтов в АТР

США разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать КНР, заявил посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в интервью газете Bangkok Post. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T05:53

2023-10-02T05:53

2023-10-02T05:54

китай

сша

вашингтон (штат)

джо байден

дональд трамп

нэнси пелоси

в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США разжигают конфликты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать КНР, заявил посол Китая в Таиланде Хань Чжицян в интервью газете Bangkok Post. "Для того, чтобы сдерживать развитие КНР, они (некоторые страны Запада - ред.) даже создают ... конфликты в нашем регионе, которые ставят под угрозу мир и стабильность ... "Индо-Тихоокеанская стратегия" США на самом деле является политическим инструментом сдерживания Китая", - заявил политик. Чжицян подчеркнул, что любая попытка ограничить развитие Китая не увенчается успехом. По его словам, Китай придерживается мирного развития и проводит политику взаимовыгодного сотрудничества со странами. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.

https://ria.ru/20230928/vstrecha-1899290686.html

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китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси, в мире