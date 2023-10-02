Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины
Белый дом заявил о наличии средств у США только на срочную военную помощь Киеву
Здание Белого дома США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Их (средств. — Прим. ред.) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение", — сказала она.
По словам Жан-Пьер, в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.
Позднее официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактных проектов с Киевом. Причиной этому стало отсутствие согласованной конгрессом помощи Украине.
Накануне президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом документ не включает выделение средств на нужды Украины.
Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября.
Москва еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.