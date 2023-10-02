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Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины - РИА Новости, 03.10.2023
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20:01 02.10.2023 (обновлено: 00:32 03.10.2023)
https://ria.ru/20231002/sredstva-1900054322.html
Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины
Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины - РИА Новости, 03.10.2023
Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины
У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-02T20:01
2023-10-03T00:32
украина
в мире
карин жан-пьер
нато
россия
сергей лавров
сша
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.&quot;Их (средств. — Прим. ред.) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, &lt;…&gt; но это не долгосрочное решение&quot;, — сказала она.По словам Жан-Пьер, в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.Позднее официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактных проектов с Киевом. Причиной этому стало отсутствие согласованной конгрессом помощи Украине.Накануне президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом документ не включает выделение средств на нужды Украины.Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября.Москва еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899846095.html
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украина, в мире, карин жан-пьер, нато, россия, сергей лавров, сша, кевин маккарти
Украина, В мире, Карин Жан-Пьер, НАТО, Россия, Сергей Лавров, США, Кевин Маккарти
Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины

Белый дом заявил о наличии средств у США только на срочную военную помощь Киеву

© AFP 2023 / MANDEL NGANЗдание Белого дома США в Вашингтоне
Здание Белого дома США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Здание Белого дома США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«

"Их (средств. — Прим. ред.) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение", — сказала она.

По словам Жан-Пьер, в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.
Позднее официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактных проектов с Киевом. Причиной этому стало отсутствие согласованной конгрессом помощи Украине.
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Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября.
Москва еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаВ миреКарин Жан-ПьерНАТОРоссияСергей ЛавровСШАКевин Маккарти
 
 
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