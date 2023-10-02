https://ria.ru/20231002/sredstva-1900054322.html

Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины

Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины - РИА Новости, 03.10.2023

Белый дом заявил об отсутствии средств на долгосрочную поддержку Украины

У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-02T20:01

2023-10-02T20:01

2023-10-03T00:32

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карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. У США нет денег на долговременную военную поддержку Киева, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Их (средств. — Прим. ред.) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, <…> но это не долгосрочное решение", — сказала она.По словам Жан-Пьер, в Белом доме по-прежнему уверены, что Украина получит необходимую помощь с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддержку страны.Позднее официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер сообщил о заморозке долгосрочных контрактных проектов с Киевом. Причиной этому стало отсутствие согласованной конгрессом помощи Украине.Накануне президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом документ не включает выделение средств на нужды Украины.Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября.Москва еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899846095.html

https://ria.ru/20231002/ssha-1899914209.html

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украина, в мире, карин жан-пьер, нато, россия, сергей лавров, сша, кевин маккарти