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Пушилин не исключил нового наступления ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 02.10.2023 (обновлено: 13:46 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/spetsoperatsiya-1899880449.html
Пушилин не исключил нового наступления ВСУ
Пушилин не исключил нового наступления ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
Пушилин не исключил нового наступления ВСУ
ВСУ могут начать новое наступление в октябре до начала распутицы, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:37
2023-10-02T13:46
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
сергей шойгу
владимир путин
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ могут начать новое наступление в октябре до начала распутицы, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;По Южному направлению, имеется в виду Ореховское, Угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия &lt;...&gt;. Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем (возможности нового наступления. — Прим. ред.)&quot;, — ответил он на просьбу прокомментировать информацию о подготовке очередного украинского контрнаступления в октябре.Учитывая ситуацию, военное командование рассматривает разные варианты развития событий, добавил Пушилин.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не буксует, это провал. По его словам, в попытках любой ценой добиться результата Украина потеряла 71,5 тысячу военных — как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя.
https://ria.ru/20231002/vsu-1899831155.html
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украина, донецкая народная республика, россия, сергей шойгу, владимир путин, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
Пушилин не исключил нового наступления ВСУ

Пушилин: ВСУ могут начать новое наступление в октябре до начала распутицы

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Глава ДНР Денис Пушилин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. ВСУ могут начать новое наступление в октябре до начала распутицы, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"По Южному направлению, имеется в виду Ореховское, Угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия <...>. Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем (возможности нового наступления. — Прим. ред.)", — ответил он на просьбу прокомментировать информацию о подготовке очередного украинского контрнаступления в октябре.

Учитывая ситуацию, военное командование рассматривает разные варианты развития событий, добавил Пушилин.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не буксует, это провал. По его словам, в попытках любой ценой добиться результата Украина потеряла 71,5 тысячу военных — как будто "это не их люди".
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — Запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасностьСША
 
 
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