https://ria.ru/20231002/snayper-1899855433.html

"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ

"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023

"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ

Украинским снайперам угрожают российские дроны, которые рассекречивают их позиции, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:48

2023-10-02T10:48

2023-10-02T13:17

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россия

артемовский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Украинским снайперам угрожают российские дроны, которые рассекречивают их позиции, пишет американская газета The New York Times."Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, тепло их тел выдает позиции <…>. Пыль, дым и иногда вспышка от выстреливающей из ствола пули, летящей со скоростью 2700 футов (почти 823 метра. – Прим. ред.) в секунду, также легко можно заметить", – подчеркнуло издание.Солдаты ВСУ отмечают профессионализм российских снайперов, говорится в материале."У них (в армии России. – Прим. ред.) есть хорошие ребята, работающие эффективно. <…> Я думаю, что не стоит недооценивать противника", – поделился с газетой один из снайперов ВСУ.В сентябре сообщалось, что оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников.

https://ria.ru/20231002/pomosch-1899832596.html

https://ria.ru/20231001/armiya-1899767210.html

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в мире, россия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато