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"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
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10:48 02.10.2023 (обновлено: 13:17 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/snayper-1899855433.html
"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ
"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ
Украинским снайперам угрожают российские дроны, которые рассекречивают их позиции, пишет американская газета The New York Times. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:48
2023-10-02T13:17
в мире
россия
артемовский
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Украинским снайперам угрожают российские дроны, которые рассекречивают их позиции, пишет американская газета The New York Times."Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, тепло их тел выдает позиции &lt;…&gt;. Пыль, дым и иногда вспышка от выстреливающей из ствола пули, летящей со скоростью 2700 футов (почти 823 метра. – Прим. ред.) в секунду, также легко можно заметить", – подчеркнуло издание.Солдаты ВСУ отмечают профессионализм российских снайперов, говорится в материале."У них (в армии России. – Прим. ред.) есть хорошие ребята, работающие эффективно. &lt;…&gt; Я думаю, что не стоит недооценивать противника", – поделился с газетой один из снайперов ВСУ.В сентябре сообщалось, что оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников.
https://ria.ru/20231002/pomosch-1899832596.html
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в мире, россия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Приходится платить": в США рассказали, что Россия устроила снайперам ВСУ

NYT: российские дроны эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса
Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Украинским снайперам угрожают российские дроны, которые рассекречивают их позиции, пишет американская газета The New York Times.
"Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, тепло их тел выдает позиции <…>. Пыль, дым и иногда вспышка от выстреливающей из ствола пули, летящей со скоростью 2700 футов (почти 823 метра. – Прим. ред.) в секунду, также легко можно заметить", – подчеркнуло издание.
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Солдаты ВСУ отмечают профессионализм российских снайперов, говорится в материале.
"У них (в армии России. – Прим. ред.) есть хорошие ребята, работающие эффективно. <…> Я думаю, что не стоит недооценивать противника", – поделился с газетой один из снайперов ВСУ.
В сентябре сообщалось, что оборонные предприятия Ростеха кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет", а также других беспилотников.
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