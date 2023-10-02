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Глава РЖД ответил на вопрос о символе путешествия на поезде - РИА Новости, 02.10.2023
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01:22 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/simvol-1899814630.html
Глава РЖД ответил на вопрос о символе путешествия на поезде
Глава РЖД ответил на вопрос о символе путешествия на поезде - РИА Новости, 02.10.2023
Глава РЖД ответил на вопрос о символе путешествия на поезде
Подстаканник в российских поездах создает атмосферу путешествия, он может как-то совершенствоваться, но сам формат останется, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T01:22
2023-10-02T01:22
олег белозеров
ржд
отдых в россии
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подстаканник в российских поездах создает атмосферу путешествия, он может как-то совершенствоваться, но сам формат останется, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. "Мы стараемся соблюдать традиции. Подстаканник - это история, это конструкция, проверенная временем, это атмосфера путешествия. Допускаю, что он может как-то совершенствоваться, но сам формат, как и определенные ассоциации, с ним связанные, останется", - ответил Белозеров на вопрос, может что-то заменить подстаканник как символ путешествия по железной дороге в России. РЖД в 2022 году перевезли в дальнем следовании более 108,3 миллиона пассажиров (рост на 17,8%). За восемь месяцев текущего года - 83 миллиона пассажиров (+12%).
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олег белозеров, ржд, отдых в россии, россия
Олег Белозеров, РЖД, отдых в России, Россия
Глава РЖД ответил на вопрос о символе путешествия на поезде

Глава РЖД Белозеров верит в сохранение подстаканника как символа путешествия

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСтаканы в вагоне поезда
Стаканы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Стаканы в вагоне поезда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Подстаканник в российских поездах создает атмосферу путешествия, он может как-то совершенствоваться, но сам формат останется, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
"Мы стараемся соблюдать традиции. Подстаканник - это история, это конструкция, проверенная временем, это атмосфера путешествия. Допускаю, что он может как-то совершенствоваться, но сам формат, как и определенные ассоциации, с ним связанные, останется", - ответил Белозеров на вопрос, может что-то заменить подстаканник как символ путешествия по железной дороге в России.
Машинист в кабине высокоскоростного поезда Сапсан на линии Санкт-Петербург-Москва - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
РЖД за 20 лет трижды перевезли население Земли
Вчера, 01:03
РЖД в 2022 году перевезли в дальнем следовании более 108,3 миллиона пассажиров (рост на 17,8%). За восемь месяцев текущего года - 83 миллиона пассажиров (+12%).
 
Олег БелозеровРЖДотдых в РоссииРоссия
 
 
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