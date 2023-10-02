Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист финалистов IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" сразу по двум номинациям. В частности, на победу в номинации "Защита исторической правды" претендует мультимедийный проект "Освобождение.1943", посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Также в шорт-лист вошел корреспондент медиагруппы Владислав Стрекопытов в номинации "Научный журналист года".
Ежегодная всероссийская премия "За верность науке" вручается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Оргкомитет решит, кто станет лауреатами и дипломантами премии. Торжественная церемония вручения IX Всероссийской премии "За верность науке" пройдет в октябре 2023 года.
Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредители специальных призов - Госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".
Ежегодная всероссийская премия "За верность науке" вручается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Оргкомитет решит, кто станет лауреатами и дипломантами премии. Торжественная церемония вручения IX Всероссийской премии "За верность науке" пройдет в октябре 2023 года.
Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредители специальных призов - Госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".
"Освобождение.1943" - уникальный мультимедийный проект, посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Он реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе - богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг..
Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.