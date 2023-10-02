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Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке" - РИА Новости, 02.10.2023
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15:56 02.10.2023 (обновлено: 18:52 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/short-list-1899989630.html
Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке"
Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке" - РИА Новости, 02.10.2023
Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке"
Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист финалистов IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" сразу по двум номинациям. В частности, на победу в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:56
2023-10-02T18:52
миа "россия сегодня"
риа новости
россия
российская академия наук
курчатовский институт
мгу имени м. в. ломоносова
социальный навигатор
освобождение 1943
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист финалистов IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" сразу по двум номинациям. В частности, на победу в номинации "Защита исторической правды" претендует мультимедийный проект "Освобождение.1943", посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Также в шорт-лист вошел корреспондент медиагруппы Владислав Стрекопытов в номинации "Научный журналист года". Ежегодная всероссийская премия "За верность науке" вручается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Оргкомитет решит, кто станет лауреатами и дипломантами премии. Торжественная церемония вручения IX Всероссийской премии "За верность науке" пройдет в октябре 2023 года.Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредители специальных призов - Госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом"."Освобождение.1943" - уникальный мультимедийный проект, посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Он реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе - богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг..Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.
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2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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миа "россия сегодня", риа новости, россия, российская академия наук, курчатовский институт, мгу имени м. в. ломоносова, социальный навигатор, освобождение 1943
МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Россия, Российская академия наук, Курчатовский институт, МГУ имени М. В. Ломоносова, Социальный навигатор, Освобождение 1943

Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист финалистов IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" сразу по двум номинациям. В частности, на победу в номинации "Защита исторической правды" претендует мультимедийный проект "Освобождение.1943", посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Также в шорт-лист вошел корреспондент медиагруппы Владислав Стрекопытов в номинации "Научный журналист года".

Ежегодная всероссийская премия "За верность науке" вручается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Оргкомитет решит, кто станет лауреатами и дипломантами премии. Торжественная церемония вручения IX Всероссийской премии "За верность науке" пройдет в октябре 2023 года.

Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредители специальных призов - Госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".
"Освобождение.1943" - уникальный мультимедийный проект, посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Он реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе - богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг..
Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.
Посетитель на открытии фотовыставки Освобождение. Донецк в Донецком краеведческом музее - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Донецке
6 сентября, 12:00
 
МИА "Россия сегодня"РИА НовостиРоссияРоссийская академия наукКурчатовский институтМГУ имени М. В. ЛомоносоваСоциальный навигаторОсвобождение 1943
 
 
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