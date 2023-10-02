https://ria.ru/20231002/short-list-1899989630.html

Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке"

Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке" - РИА Новости, 02.10.2023

Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист премии "За верность науке"

Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист финалистов IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" сразу по двум номинациям. В частности, на победу в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:56

2023-10-02T15:56

2023-10-02T18:52

миа "россия сегодня"

риа новости

россия

российская академия наук

курчатовский институт

мгу имени м. в. ломоносова

социальный навигатор

освобождение 1943

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" вошла в шорт-лист финалистов IX Всероссийской премии "За верность науке-2023" сразу по двум номинациям. В частности, на победу в номинации "Защита исторической правды" претендует мультимедийный проект "Освобождение.1943", посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Также в шорт-лист вошел корреспондент медиагруппы Владислав Стрекопытов в номинации "Научный журналист года". Ежегодная всероссийская премия "За верность науке" вручается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Оргкомитет решит, кто станет лауреатами и дипломантами премии. Торжественная церемония вручения IX Всероссийской премии "За верность науке" пройдет в октябре 2023 года.Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредители специальных призов - Госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом"."Освобождение.1943" - уникальный мультимедийный проект, посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Он реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе - богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг..Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.

https://ria.ru/20230906/vystavka-1894456664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", риа новости, россия, российская академия наук, курчатовский институт, мгу имени м. в. ломоносова, социальный навигатор, освобождение 1943