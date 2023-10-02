https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html

Макрон открывает новую страницу истории европейского сепаратизма

Макрон открывает новую страницу истории европейского сепаратизма - РИА Новости, 02.10.2023

Макрон открывает новую страницу истории европейского сепаратизма

В конце минувшей недели в двух европейских странах произошли события, на первый взгляд, не связанные друг с другом: выступая перед Ассамблеей Корсики в Аяччо,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:00

2023-10-02T08:00

2023-10-02T10:25

аналитика

европа

корсика

франция

карлес пучдемон

педро санчес

жеральд дарманен

шотландская национальная партия

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В конце минувшей недели в двух европейских странах произошли события, на первый взгляд, не связанные друг с другом: выступая перед Ассамблеей Корсики в Аяччо, президент Франции Макрон впервые публично согласился на предоставление автономии острову, а в парламенте Испании победившая на недавних выборах Народная партия провалила последнюю попытку сформировать новое правительство. Вроде бы разные страны, разные повестки — и тем не менее оба события влекут за собой одинаковые последствия, резко усиливая движения за независимость тех регионов Европы, которые считают себя "незаконно оккупированными колониями".По поводу Корсики — все понятно. Слово "автономия" на острове, веками боровшемся за свою независимость от Франции, было чуть ли не под запретом вплоть до прошлого года. Тогда его нарушил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, который срочно прибыл на остров в связи со вспыхнувшими там массовыми беспорядками из-за убийства в тюрьме иконы борцов за корсиканскую независимость Ивана Колонна. Тогда-то один из ключевых министров Макрона и произнес запретное "слово на букву А" (как писали французские СМИ).Теперь же президент Франции громогласно объявил о намерении "построить автономию Корсики внутри Французской Республики", чем вызвал бурю восторгов среди сторонников независимости острова и не меньшую бурю негодования среди французской оппозиции. Представители "Национального объединения" назвали речь Макрона началом "деконструкции французской нации". А сенаторы от республиканцев назвали автономию Корсики "скрытым способом отделения от Франции".Как бы то ни было, любое подыгрывание автономистским и сепаратистским настроениям внутри Европы дает импульс для подобных движений в разных частях континента, порой самых неожиданных. К примеру, на речь Макрона в Аяччо сразу откликнулось венгерское меньшинство в Румынии, давно борющееся за национальную автономию Секейского края. Представители Демократического союза венгров Румынии, восхваляя решение Макрона по Корсике, заявили: "Это именно то, чего мы хотим! Аналогичное положение должно быть включено в Конституцию Румынии". Так что процесс сразу пошел не только во Франции.Любопытно, что сторонники Макрона, оправдывая его инициативу, ссылаются на пример Сардинии. Они доказывают, что на этом соседнем с Корсикой острове, давно борющемся за отделение от Италии, сепаратистские тенденции якобы пошли на убыль после предоставления ему автономии. Но совсем недавно власти Сардинии с триумфом принимали лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, который вот уже шесть лет вынужден жить в изгнании и стал символом для сепаратистских движений Европы.И здесь мы плавно переходим к связи между речью Макрона на Корсике и голосованием в парламенте Испании. По итогам недавних выборов в испанском парламенте сложилась уникальная ситуация, когда две возможные коалиции (правых и левых) получили абсолютно одинаковое количество мандатов — по 171. "Золотая акция" в семь голосов находится в руках сепаратистской партии "Вместе за Каталонию" того самого беглого Пучдемона! И сейчас, когда право сформировать правительство король передаст нынешнему и. о. премьера Педро Санчесу, чья партия заняла второе место на выборах, тот вынужден будет нижайше просить лидера каталонских сепаратистов поддержать его силу. А Пучдемон с самого начала не скрывает, что его главным условием для этого является полная амнистия организаторов референдума о независимости Каталонии 2017 года, включая его самого. И у Санчеса есть только выбор между двумя опциями: поддаться на ультиматум сепаратистов или же в ноябре идти на новые досрочные выборы.Ни у кого нет никаких сомнений в том, что в случае триумфального возвращения Пучдемона в Барселону и без того мощный каталонский сепаратизм получит новый импульс. А вместе с ним — и другие движения за независимость в регионах, считающих себя европейскими колониями. К примеру, одним из главных адвокатов организаторов каталонского референдума 2017 года всегда выступала Шотландская национальная партия, которая и сама намерена вскоре провести повторный референдум об отделении от опостылевшей ей Англии.Таким образом, Макрон и Санчес, не сговариваясь, исходя из своих внутриполитических интересов, открывают новую страницу сепаратистского движения в разных регионах Европы. Многим казалось, что бурные события, связанные с вооруженной борьбой за независимость в Северной Ирландии, в Стране Басков, на Корсике, в Каталонии, отошли в прошлое. Но мы видим, как на наших глазах все чаще проявляются новые политические тенденции в этом направлении. А политическое обострение сепаратизма может повлечь и более серьезные последствия.К примеру, Лондон в последнее время выражает все большую озабоченность в связи с резкой активизацией "Новой ирландской республиканской армии", уже не раз бравшей ответственность за совершение терактов в Северной Ирландии и даже обвиненной в попытке устроить теракт во время визита Джо Байдена в Белфаст в этом году.Тем более что безумная политика Запада по вооружению Украины открывает перед международными террористами возможности, о которых их предтечи и мечтать не могли. Несколько недель назад контртеррористическое подразделение полиции Северной Ирландии вскрыло большой арсенал оружия "Новой ИРА", признав, что там были и гранаты, доставленные террористам "с украинского фронта". И это только начало. Учитывая коррупцию на Украине, можно смело предположить, что скоро у различных мафиозных, террористических и сепаратистских группировок всего мира могут появиться и "Стингеры", и "Джавелины", и даже бронетехника. Европа — не исключение.Запад пока даже не подозревает, в какую бездну он открыл для себя дверь, начав украинскую авантюру!

https://ria.ru/20230930/korsika-1899590378.html

https://ria.ru/20230705/kataloniya-1882326959.html

https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html

https://ria.ru/20230502/velikobritaniya-1869005540.html

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аналитика, европа, корсика, франция, карлес пучдемон, педро санчес, жеральд дарманен, шотландская национальная партия, испания, евросоюз