https://ria.ru/20231002/sdelka-1900067362.html

От Маккарти потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине

От Маккарти потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине - РИА Новости, 02.10.2023

От Маккарти потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине

Конгрессмен от штата Флорида республиканец Мэтт Гаетц потребовал от спикера палаты представителей Кевина Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной с... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T22:34

2023-10-02T22:34

2023-10-02T22:34

в мире

украина

сша

флорида

кевин маккарти

карин жан-пьер

джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Конгрессмен от штата Флорида республиканец Мэтт Гаетц потребовал от спикера палаты представителей Кевина Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной с президентом США для обеспечения временного финансирования правительства "сделки" по Украине. "Мистер спикер, просто скажите нам, в чем заключается секретная сделка по Украине? Какие обязательства были даны президенту Байдену для продолжения растрат президентом Байденом в обмен на что для президента Байдена?", - сказал, выступая в палате представителей, Гаец. "Становится все больше очевидно, на кого работает спикер палаты представителей и очевидно, что не на республиканцев", - отметил Гаетц, крайне-правый представитель республиканцев в конгрессе. Накануне Байден, выступая перед журналистами после принятия конгрессом временного бюджета, в который не вошла помощь Киеву, заявил, что заключил со спикером Маккарти "сделку по Украине". Ряд республиканцев обрушились с критикой на спикера и призвали к его отставке из-за подозрений в ведении переговоров с администрацией без согласования с ними. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник отказалась предоставить подробности сделки, о которой сказал Байден, ни подтвердив, ни опровергнув ее существования. Ранее газета Washington Post также сообщала, что ультраправые республиканцы планируют сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США уже на предстоящей неделе. Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным. Учитывая возможные разногласия среди республиканцев, судьбу Маккарти на посту спикера в случае голосования будут решать демократы, поскольку предложение о смещении спикера для принятия должно получить поддержку большинства членов палаты представителей, указывает Washington Post. Демократы еще не определились с тем, будут ли они защищать Маккарти или же проголосуют против него, пишет газета со ссылкой на несколько источников.

https://ria.ru/20231002/sredstva-1900054322.html

https://ria.ru/20231002/ssha-1899914209.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, флорида, кевин маккарти, карин жан-пьер, джо байден