От Маккарти потребовали раскрыть детали сделки с Байденом по Украине
Республиканец Гаетц потребовал от Маккарти раскрыть сделку с Байденом по Украине
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Конгрессмен от штата Флорида республиканец Мэтт Гаетц потребовал от спикера палаты представителей Кевина Маккарти раскрыть подробности якобы заключенной с президентом США для обеспечения временного финансирования правительства "сделки" по Украине.
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"Мистер спикер, просто скажите нам, в чем заключается секретная сделка по Украине? Какие обязательства были даны президенту Байдену для продолжения растрат президентом Байденом в обмен на что для президента Байдена?", - сказал, выступая в палате представителей, Гаец.
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"Становится все больше очевидно, на кого работает спикер палаты представителей и очевидно, что не на республиканцев", - отметил Гаетц, крайне-правый представитель республиканцев в конгрессе.
Накануне Байден, выступая перед журналистами после принятия конгрессом временного бюджета, в который не вошла помощь Киеву, заявил, что заключил со спикером Маккарти "сделку по Украине". Ряд республиканцев обрушились с критикой на спикера и призвали к его отставке из-за подозрений в ведении переговоров с администрацией без согласования с ними.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник отказалась предоставить подробности сделки, о которой сказал Байден, ни подтвердив, ни опровергнув ее существования.
Ранее газета Washington Post также сообщала, что ультраправые республиканцы планируют сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей США уже на предстоящей неделе. Если правому крылу республиканцев удастся сместить Маккарти со своего поста и в рядах республиканцев начнется длительная борьба за назначение нового спикера, то весь законотворческий процесс в нижней палате американского парламента рискует быть заблокированным.
Учитывая возможные разногласия среди республиканцев, судьбу Маккарти на посту спикера в случае голосования будут решать демократы, поскольку предложение о смещении спикера для принятия должно получить поддержку большинства членов палаты представителей, указывает Washington Post. Демократы еще не определились с тем, будут ли они защищать Маккарти или же проголосуют против него, пишет газета со ссылкой на несколько источников.