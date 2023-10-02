https://ria.ru/20231002/sanktsii-1900038870.html
Норвегия ввела новые санкции против России
Норвегия ввела новые санкции против России - РИА Новости, 02.10.2023
Норвегия ввела новые санкции против России
Норвегия ввела новые ограничительные меры против России, говорится в заявлении правительства королевства. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:33
2023-10-02T18:33
2023-10-02T18:57
евросоюз
норвегия
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МУРМАНСК, 2 окт — РИА Новости. Норвегия ввела новые ограничительные меры против России, говорится в заявлении правительства королевства."Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом", — приводятся в сообщении слова главы МИД страны Анникен Витфельдт. Отмечается, что новые ограничения во многом соответствует одиннадцатому пакету санкций ЕС. Речь идет в том числе о запрете на продажу ценных бумаг в любой валюте и на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала Москвы или развитию сектора обороны и безопасности.Евросоюз 23 июня утвердил 11-й пакет санкций против Москвы. В список среди прочего вошли внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование отечественных грузовых прицепов в ЕС, а также другие меры, включая персональные ограничения.Кроме того, ЕС окончательно прекратил импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит через территорию России сырья из Казахстана по этой ветке продолжится.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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евросоюз, норвегия, россия, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Норвегия, Россия, Санкции в отношении России, В мире
Норвегия ввела новые санкции против России
Глава МИД Норвегии: новые санкции против РФ направлены на усиление существующих