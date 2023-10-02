https://ria.ru/20231002/sammit-1899933913.html
Песков ответил на вопрос о проведении неформального саммита СНГ 7 октября
Песков ответил на вопрос о проведении неформального саммита СНГ 7 октября - РИА Новости, 02.10.2023
Песков ответил на вопрос о проведении неформального саммита СНГ 7 октября
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неформального саммита СНГ 7 октября не планируется. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:27
2023-10-02T13:27
2023-10-02T13:27
снг
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неформального саммита СНГ 7 октября не планируется. "Нет, неформального саммита не планируется на 7 число. Запланированы рабочие мероприятия, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. Неформальная встреча лидеров стран СНГ проходила в Санкт-Петербурге 7 октября в прошлом году.
https://ria.ru/20230929/sanktsii-1899389868.html
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снг, дмитрий песков, россия, в мире
СНГ, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков ответил на вопрос о проведении неформального саммита СНГ 7 октября
Песков заявил об отсутствии планов по проведению неформального саммита СНГ