https://ria.ru/20231002/rzhd-1899824312.html
РЖД предлагают индексировать грузотарифы исходя из промышленной инфляции
РЖД предлагают индексировать грузотарифы исходя из промышленной инфляции - РИА Новости, 02.10.2023
РЖД предлагают индексировать грузотарифы исходя из промышленной инфляции
РЖД предлагают с 2025 или 2026 года индексировать грузовые тарифы компании в зависимости от промышленной инфляции, а не потребительской, как сейчас, сообщил в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:40
2023-10-02T06:40
2023-10-02T06:40
олег белозеров
ржд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727379576_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_1661e6c269c77e15e2fc822dfbedd11d.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД предлагают с 2025 или 2026 года индексировать грузовые тарифы компании в зависимости от промышленной инфляции, а не потребительской, как сейчас, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. Грузотарифы РЖД с 2019 по 2025 год индексируются по принципу потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта. РЖД еще в 2018 году предлагали подумать об индексации по промышленной, а не потребительской инфляции, аргументируя, что являются основным потребителем энергетики, топлива, металла, цены на которые изменяются. Глава РЖД на ВЭФ-2023 заявил, что считает справедливым перейти на индексацию грузотарифов компании на базе индекса "паритета цен". В интервью он утвердительно ответил на вопрос, идет ли речь о промышленной инфляции. "Пока мы говорим, что индекс нужно проработать и обсудить на всех уровнях, чтобы была определенная форма консенсуса. Кроме того, нужно донастроить тарифную систему. Так что это произойдет не раньше 1 января 2025 года, возможно даже - 1 января 2026 года", - сказал Белозеров о целесообразных сроках введения расчета тарифов на грузовые перевозки по такой формуле. Он отметил, что РЖД провели специальную работу и отнесли затраты к различным индексам, которые на них влияют. "Если на зарплату влияет индекс потребительских цен, значит, ее надо по этому индексу изменять. Стоимость металла, стройка идут по отдельным индексам, значит, их нужно учитывать в соответствующих категориях", - продолжил Белозеров. Когда разница между промышленной, производственной и потребительской инфляцией незначительная, в рамках погрешности, пояснил он мысль, можно с прежней формулой соглашаться. "Но, когда по отдельным направлениям начинаются резкие отклонения, мы должны оставаться в паритете, и наша индексация должна поддерживать доходность на неухудшаемом уровне. Мы исходя из этого как раз и предлагаем индекс ценового паритета, который эту ситуацию сбалансирует", - отметил Белозеров. РЖД несколько лет говорят о необходимости также пересмотра всего прейскуранта на грузовые тарифы. На вопрос, планируется ли введение нового документа к сроку вступления в силу расчетов грузотарифа по промышленной инфляции, Белозеров ответил, что возможны разные варианты. "Нам нужно очень взвешенно подходить к тому, как складывается экономика у наших грузоотправителей и пассажиров. Все изменения должны быть понятны, чтобы к ним заблаговременно можно было подготовиться", - добавил он.
https://ria.ru/20231002/investitsii-1899822621.html
https://ria.ru/20231002/stroitelstvo-1899820528.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727379576_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_0c02ba627581f739f43e86dc14d96f7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег белозеров, ржд, экономика
Олег Белозеров, РЖД, Экономика
РЖД предлагают индексировать грузотарифы исходя из промышленной инфляции
РЖД предлагают начать индексировать грузовые тарифы по промышленной инфляции
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД предлагают с 2025 или 2026 года индексировать грузовые тарифы компании в зависимости от промышленной инфляции, а не потребительской, как сейчас, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
Грузотарифы РЖД с 2019 по 2025 год индексируются по принципу потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта. РЖД еще в 2018 году предлагали подумать об индексации по промышленной, а не потребительской инфляции, аргументируя, что являются основным потребителем энергетики, топлива, металла, цены на которые изменяются. Глава РЖД на ВЭФ-2023 заявил, что считает справедливым перейти на индексацию грузотарифов компании на базе индекса "паритета цен". В интервью он утвердительно ответил на вопрос, идет ли речь о промышленной инфляции.
РЖД готовят на 2024 год инвестпрограмму на рекордные 1,3 триллиона рублей
"Пока мы говорим, что индекс нужно проработать и обсудить на всех уровнях, чтобы была определенная форма консенсуса. Кроме того, нужно донастроить тарифную систему. Так что это произойдет не раньше 1 января 2025 года, возможно даже - 1 января 2026 года", - сказал Белозеров о целесообразных сроках введения расчета тарифов на грузовые перевозки по такой формуле.
Он отметил, что РЖД провели специальную работу и отнесли затраты к различным индексам, которые на них влияют. "Если на зарплату влияет индекс потребительских цен, значит, ее надо по этому индексу изменять. Стоимость металла, стройка идут по отдельным индексам, значит, их нужно учитывать в соответствующих категориях", - продолжил Белозеров.
Когда разница между промышленной, производственной и потребительской инфляцией незначительная, в рамках погрешности, пояснил он мысль, можно с прежней формулой соглашаться. "Но, когда по отдельным направлениям начинаются резкие отклонения, мы должны оставаться в паритете, и наша индексация должна поддерживать доходность на неухудшаемом уровне. Мы исходя из этого как раз и предлагаем индекс ценового паритета, который эту ситуацию сбалансирует", - отметил Белозеров.
РЖД несколько лет говорят о необходимости также пересмотра всего прейскуранта на грузовые тарифы. На вопрос, планируется ли введение нового документа к сроку вступления в силу расчетов грузотарифа по промышленной инфляции, Белозеров ответил, что возможны разные варианты. "Нам нужно очень взвешенно подходить к тому, как складывается экономика у наших грузоотправителей и пассажиров. Все изменения должны быть понятны, чтобы к ним заблаговременно можно было подготовиться", - добавил он.
Глава РЖД назвал сроки строительства большинства из запланированных ВСМ