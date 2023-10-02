https://ria.ru/20231002/rzhd-1899824312.html

РЖД предлагают индексировать грузотарифы исходя из промышленной инфляции

РЖД предлагают индексировать грузотарифы исходя из промышленной инфляции - РИА Новости, 02.10.2023

РЖД предлагают индексировать грузотарифы исходя из промышленной инфляции

РЖД предлагают с 2025 или 2026 года индексировать грузовые тарифы компании в зависимости от промышленной инфляции, а не потребительской, как сейчас, сообщил в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T06:40

2023-10-02T06:40

2023-10-02T06:40

олег белозеров

ржд

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727379576_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_1661e6c269c77e15e2fc822dfbedd11d.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД предлагают с 2025 или 2026 года индексировать грузовые тарифы компании в зависимости от промышленной инфляции, а не потребительской, как сейчас, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. Грузотарифы РЖД с 2019 по 2025 год индексируются по принципу потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта. РЖД еще в 2018 году предлагали подумать об индексации по промышленной, а не потребительской инфляции, аргументируя, что являются основным потребителем энергетики, топлива, металла, цены на которые изменяются. Глава РЖД на ВЭФ-2023 заявил, что считает справедливым перейти на индексацию грузотарифов компании на базе индекса "паритета цен". В интервью он утвердительно ответил на вопрос, идет ли речь о промышленной инфляции. "Пока мы говорим, что индекс нужно проработать и обсудить на всех уровнях, чтобы была определенная форма консенсуса. Кроме того, нужно донастроить тарифную систему. Так что это произойдет не раньше 1 января 2025 года, возможно даже - 1 января 2026 года", - сказал Белозеров о целесообразных сроках введения расчета тарифов на грузовые перевозки по такой формуле. Он отметил, что РЖД провели специальную работу и отнесли затраты к различным индексам, которые на них влияют. "Если на зарплату влияет индекс потребительских цен, значит, ее надо по этому индексу изменять. Стоимость металла, стройка идут по отдельным индексам, значит, их нужно учитывать в соответствующих категориях", - продолжил Белозеров. Когда разница между промышленной, производственной и потребительской инфляцией незначительная, в рамках погрешности, пояснил он мысль, можно с прежней формулой соглашаться. "Но, когда по отдельным направлениям начинаются резкие отклонения, мы должны оставаться в паритете, и наша индексация должна поддерживать доходность на неухудшаемом уровне. Мы исходя из этого как раз и предлагаем индекс ценового паритета, который эту ситуацию сбалансирует", - отметил Белозеров. РЖД несколько лет говорят о необходимости также пересмотра всего прейскуранта на грузовые тарифы. На вопрос, планируется ли введение нового документа к сроку вступления в силу расчетов грузотарифа по промышленной инфляции, Белозеров ответил, что возможны разные варианты. "Нам нужно очень взвешенно подходить к тому, как складывается экономика у наших грузоотправителей и пассажиров. Все изменения должны быть понятны, чтобы к ним заблаговременно можно было подготовиться", - добавил он.

https://ria.ru/20231002/investitsii-1899822621.html

https://ria.ru/20231002/stroitelstvo-1899820528.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег белозеров, ржд, экономика