https://ria.ru/20231002/rzhd-1899814125.html

Глава РЖД допустил в будущем приватизацию в "неком формате"

Глава РЖД допустил в будущем приватизацию в "неком формате" - РИА Новости, 02.10.2023

Глава РЖД допустил в будущем приватизацию в "неком формате"

РЖД в нынешнем своем виде работают в правильной конструкции, и многие элементы вернее оставлять внутри компании, но приватизацию в каком-то формате можно... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T01:05

2023-10-02T01:05

2023-10-02T01:11

экономика

россия

олег белозеров

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД в нынешнем своем виде работают в правильной конструкции, и многие элементы вернее оставлять внутри компании, но приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. Все 100% акций РЖД принадлежат государству. Белозеров напомнил, что РЖД до сих пор стоят в плане приватизации как ОАО. "Но, как я уже говорил, детальное изучение показывает, что правильнее многие элементы оставлять внутри. Проанализировав нашу деятельность с момента создания, можно сделать выводы, что мы движемся с неплохим темпом и в правильной конструкции. Приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем. Мне кажется, что это вопрос не сегодняшнего дня", - ответил он на вопрос, стоит ли приватизировать компанию. Белозеров считает, что сейчас время очень серьезных возможностей для развития в России. "И в этом плане мы готовы трансформироваться", - отметил он.

https://ria.ru/20231002/rzhd-1899813182.html

https://ria.ru/20231002/investitsii-1899812574.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, олег белозеров, ржд