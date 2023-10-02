https://ria.ru/20231002/rzhd-1899814125.html
Глава РЖД допустил в будущем приватизацию в "неком формате"
Глава РЖД допустил в будущем приватизацию в "неком формате" - РИА Новости, 02.10.2023
Глава РЖД допустил в будущем приватизацию в "неком формате"
РЖД в нынешнем своем виде работают в правильной конструкции, и многие элементы вернее оставлять внутри компании, но приватизацию в каком-то формате можно... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T01:05
2023-10-02T01:05
2023-10-02T01:11
экономика
россия
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД в нынешнем своем виде работают в правильной конструкции, и многие элементы вернее оставлять внутри компании, но приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. Все 100% акций РЖД принадлежат государству. Белозеров напомнил, что РЖД до сих пор стоят в плане приватизации как ОАО. "Но, как я уже говорил, детальное изучение показывает, что правильнее многие элементы оставлять внутри. Проанализировав нашу деятельность с момента создания, можно сделать выводы, что мы движемся с неплохим темпом и в правильной конструкции. Приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем. Мне кажется, что это вопрос не сегодняшнего дня", - ответил он на вопрос, стоит ли приватизировать компанию. Белозеров считает, что сейчас время очень серьезных возможностей для развития в России. "И в этом плане мы готовы трансформироваться", - отметил он.
https://ria.ru/20231002/rzhd-1899813182.html
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экономика, россия, олег белозеров, ржд
Экономика, Россия, Олег Белозеров, РЖД
Глава РЖД допустил в будущем приватизацию в "неком формате"
Белозеров назвал конструкцию РЖД верной, допустив некий формат приватизации
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД в нынешнем своем виде работают в правильной конструкции, и многие элементы вернее оставлять внутри компании, но приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.
Все 100% акций РЖД принадлежат государству. Белозеров напомнил, что РЖД до сих пор стоят в плане приватизации как ОАО.
Глава РЖД выступил против либерализации рынка локомотивной тяги
"Но, как я уже говорил, детальное изучение показывает, что правильнее многие элементы оставлять внутри. Проанализировав нашу деятельность с момента создания, можно сделать выводы, что мы движемся с неплохим темпом и в правильной конструкции. Приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем. Мне кажется, что это вопрос не сегодняшнего дня", - ответил он на вопрос, стоит ли приватизировать компанию.
Белозеров считает, что сейчас время очень серьезных возможностей для развития в России
.
"И в этом плане мы готовы трансформироваться", - отметил он.
Инвестиции РЖД за 20 лет превысили девять триллионов рублей