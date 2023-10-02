https://ria.ru/20231002/rzhd-1899813782.html

РЖД за 20 лет трижды перевезли население Земли

РЖД за 20 лет трижды перевезли население Земли - РИА Новости, 02.10.2023

РЖД за 20 лет трижды перевезли население Земли

РЖД за 20 лет перевезли свыше 23 миллиардов пассажиров, что сравнимо с перевозками всего населения Земли три раза, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T01:03

2023-10-02T01:03

2023-10-02T01:03

земля

олег белозеров

ржд

экономика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД за 20 лет перевезли свыше 23 миллиардов пассажиров, что сравнимо с перевозками всего населения Земли три раза, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. РЖД образованы 1 октября 2003 года. Компания в текущем году отмечает 20 лет. "Перевезли свыше 23 миллиардов пассажиров - это как трижды перевезти все население Земли!", - озвучил итоги 20 лет глава компании. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-августе 2023 года выросли на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 785,6 миллиона пассажиров. В частности, в августе они снизились на 2,1% - до 108,7 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20231002/rekordy-1899812685.html

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земля, олег белозеров, ржд, экономика