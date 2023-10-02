https://ria.ru/20231002/ryzhkov-1900071762.html

Полномочия белгородского сенатора Рыжкова досрочно прекращены

Полномочия белгородского сенатора Рыжкова досрочно прекращены - РИА Новости, 03.10.2023

Полномочия белгородского сенатора Рыжкова досрочно прекращены

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков перестал быть сенатором от Белгородской области, сообщается на сайте Совета Федерации. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-02T23:21

2023-10-02T23:21

2023-10-03T00:29

политика

ссср

совет федерации рф

николай рыжков

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков перестал быть сенатором от Белгородской области, сообщается на сайте Совета Федерации.Как следует из заключения комитета Совфеда по регламенту о досрочном прекращении сенаторов, прекращаются полномочия "Рыжкова Николая Ивановича, наделенного полномочиями представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области (постановление Губернатора Белгородской области от 27 сентября 2021 года № 116)".Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года.Родился Николай Иванович 28 сентября 1929 года в Донецкой области, СССР. Закончил Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова (инженер-механик). Работал на производстве. Затем продолжил карьеру по партийной линии.С 1985 по 1991 годы занимал пост председателя Совета министров Союза ССР. В 1986 году возглавлял штаб по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году координировал такие же работы после землетрясения в городе Спитак в Армении.В 1991 году Рыжков участвовал в первых выборах президента России, в которых уступил Борису Ельцину. Избирался депутатом Государственной думы II и III созывов.Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Почета, медалями. Лауреат Государственных премий СССР 1969 и 1979 годов.

https://ria.ru/20221219/ryzhkov-1839627477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ссср, совет федерации рф, николай рыжков