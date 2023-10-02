https://ria.ru/20231002/rpk-1899826161.html

Источник: операции турецкой армии против РПК примут более жесткий характер

Источник: операции турецкой армии против РПК примут более жесткий характер - РИА Новости, 02.10.2023

Источник: операции турецкой армии против РПК примут более жесткий характер

Операции Вооруженных сил Турции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии примут более активный и жесткий характер... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:27

2023-10-02T07:27

2023-10-02T09:06

турция

анкара (провинция)

в мире

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

ирак

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АНКАРА, 2 окт — РИА Новости. Операции Вооруженных сил Турции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии примут более активный и жесткий характер после попытки теракта в Анкаре, заявил РИА Новости источник в администрации президента республики."Вчера, выступая в парламенте страны, господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) сделал предупреждение о том, что наша борьба будет продолжена до последнего террориста и эти жалкие попытки (терактов. — Прим. ред.) — их последние вздохи. Военные операции наших героических военнослужащих обретут более активный и жесткий характер. Турция не станет заложником террористов", — сказал собеседник агентства.Глава МВД страны Али Ерликая в воскресенье сообщил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары: один террорист подорвал себя, другого удалось нейтрализовать. При перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.Как передал телеканал A Haber, ответственность за попытку атаки взяла на себя РПК. Министерство национальной обороны Турции после этого заявило об авиаударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака, при которых удалось уничтожить 20 их объектов.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых турецкая армия проводит воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно предмет спора между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает эту меру необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20231002/rpk-1899825962.html

турция

анкара (провинция)

ирак

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турция, анкара (провинция), в мире, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, ирак