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Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда - РИА Новости, 02.10.2023
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18:06 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/rogozin-1900034069.html
Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда
Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда - РИА Новости, 02.10.2023
Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о вхождении в состав оборонного комитета Совфеда, палата может рассмотреть этот вопрос 11... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:06
2023-10-02T18:06
россия
дмитрий рогозин
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о вхождении в состав оборонного комитета Совфеда, палата может рассмотреть этот вопрос 11 октября. "Мною было принято решение в пользу комитета по обороне и безопасности. Заявление я подал сегодня", - сказал Рогозин РИА Новости. Он отметил, что сейчас главная задача, главный приоритет для его региона и для России в целом – обеспечение безопасности граждан РФ, территории нашей страны, ее западных рубежей от агрессии коллективного Запада. Законодатель полагает, что Совфед может рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании 11 октября. Парламентарий также подчеркнул, что принимал такое решение с учетом опыта его работы в ОПК, ракетно-космической отрасли, его "специальных знаний, приобретенных в течение последнего года в области артиллерийской разведки, контрбатарейной борьбы". По мнению Рогозина, он мог бы заниматься вопросами военно-технического характера.
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россия, дмитрий рогозин, совет федерации рф, безопасность
Россия, Дмитрий Рогозин, Совет Федерации РФ, Безопасность
Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда

Рогозин сообщил, что подал заявление в оборонный комитет Совета Федерации

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о вхождении в состав оборонного комитета Совфеда, палата может рассмотреть этот вопрос 11 октября.
"Мною было принято решение в пользу комитета по обороне и безопасности. Заявление я подал сегодня", - сказал Рогозин РИА Новости. Он отметил, что сейчас главная задача, главный приоритет для его региона и для России в целом – обеспечение безопасности граждан РФ, территории нашей страны, ее западных рубежей от агрессии коллективного Запада. Законодатель полагает, что Совфед может рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании 11 октября.
Парламентарий также подчеркнул, что принимал такое решение с учетом опыта его работы в ОПК, ракетно-космической отрасли, его "специальных знаний, приобретенных в течение последнего года в области артиллерийской разведки, контрбатарейной борьбы". По мнению Рогозина, он мог бы заниматься вопросами военно-технического характера.
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РоссияДмитрий РогозинСовет Федерации РФБезопасность
 
 
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