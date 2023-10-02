https://ria.ru/20231002/rogozin-1900034069.html

Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда

Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда - РИА Новости, 02.10.2023

Рогозин выразил желание работать в оборонном комитете Совфеда

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о вхождении в состав оборонного комитета Совфеда, палата может рассмотреть этот вопрос 11... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:06

2023-10-02T18:06

2023-10-02T18:06

россия

дмитрий рогозин

совет федерации рф

безопасность

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о вхождении в состав оборонного комитета Совфеда, палата может рассмотреть этот вопрос 11 октября. "Мною было принято решение в пользу комитета по обороне и безопасности. Заявление я подал сегодня", - сказал Рогозин РИА Новости. Он отметил, что сейчас главная задача, главный приоритет для его региона и для России в целом – обеспечение безопасности граждан РФ, территории нашей страны, ее западных рубежей от агрессии коллективного Запада. Законодатель полагает, что Совфед может рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании 11 октября. Парламентарий также подчеркнул, что принимал такое решение с учетом опыта его работы в ОПК, ракетно-космической отрасли, его "специальных знаний, приобретенных в течение последнего года в области артиллерийской разведки, контрбатарейной борьбы". По мнению Рогозина, он мог бы заниматься вопросами военно-технического характера.

https://ria.ru/20230924/itogi-1898381341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий рогозин, совет федерации рф, безопасность