https://ria.ru/20231002/roboty-1899817504.html

Глава РЖД ответил на вопрос о замене проводников роботами

Глава РЖД ответил на вопрос о замене проводников роботами - РИА Новости, 02.10.2023

Глава РЖД ответил на вопрос о замене проводников роботами

Роботы не заменят машинистов поездов и проводников РЖД, если "машина" и предложит чай, то он будет другой, без души, поделился мнением в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:33

2023-10-02T02:33

2023-10-02T02:33

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роботы не заменят машинистов поездов и проводников РЖД, если "машина" и предложит чай, то он будет другой, без души, поделился мнением в интервью РИА Новости гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД активно тестируют беспилотные технологии и автоматизируют процессы. "Простые автоматические операции можно и нужно совершенствовать, но человек нужен будет всегда. При этом привычка учиться, трансформироваться для железнодорожника очень важна. Сравним машиниста 70 лет назад и сегодня. Сама технология другая. Сейчас кабины, уровень комфорта, управление - иные. Машинист, как пилот, уровень его подготовки и обучения очень высокий", - ответил глава РЖД на вопрос, не останутся ли машинисты без работы с развитием беспилотных технологий. Корреспондент порассуждал, что проводников роботы тоже вряд ли смогут заменить, потому что пассажиру нужен человек, который будет его встречать, как-то помогать в дороге, чай предложить и т.д. "Абсолютно согласен. Даже если робот предложит чай, это точно будет другой чай, без души. Взаимоотношения людей ничто не заменит", - отметил Белозеров.

https://ria.ru/20231002/simvol-1899814630.html

https://ria.ru/20231002/poezd-1899815403.html

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олег белозеров, ржд