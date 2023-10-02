https://ria.ru/20231002/rekordy-1899812685.html

РЖД регулярно бьют рекорды СССР, сообщил глава компании

РЖД регулярно бьют рекорды СССР, сообщил глава компании - РИА Новости, 02.10.2023

РЖД регулярно бьют рекорды СССР, сообщил глава компании

РЖД регулярно бьют рекорды СССР и видят, что спрос на перевозки по железной дороге превышает возможности инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T00:32

2023-10-02T00:32

2023-10-02T00:32

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украина

сочи

экономика

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. РЖД регулярно бьют рекорды СССР и видят, что спрос на перевозки по железной дороге превышает возможности инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. "Регулярно бьем рекордные показатели времен Советского Союза. У нас выше грузооборот, скорость и ряд других показателей. Мы поднялись на верхние позиции в мировом рейтинге железных дорог. Российские железные дороги сегодня самые грузонапряженные в мире, занимают второе место по грузообороту, третье место - по протяженности", - рассказал Белозеров. Глава РЖД напомнил, что длина главных путей "Российских железных дорог" составляет порядка 86 тысяч километров, но, если брать развернутую длину, то она составляет 127 тысяч километров. "Например, мы строим вторые пути на БАМе и Транссибе. По общей длине основных путей прирастаем не сильно, но по развернутой длине рост очень заметен. Из нового - у нас построены подходы к Крымскому мосту, обход Украины, уникальная дорога к горному кластеру в Сочи и многое другое", - перечислил он. Белозеров отметил, что многие элементы РЖД сейчас работают на очень высоком уровне, но всегда есть что донастраивать и улучшать. "Инфраструктура должна развиваться опережающими темпами, то есть строиться с заделом. Мы сейчас, несмотря на все впечатляющие результаты, не до конца удовлетворяем спрос. Наверное, это основная проблема, поскольку растет количество грузоотправителей и пассажиров, которые хотели бы использовать железнодорожный транспорт. С другой стороны, повышенная востребованность говорит о том, что мы работаем хорошо", - добавил Белозеров.

https://ria.ru/20230912/rzhd-1895707409.html

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ссср, украина, сочи, экономика, олег белозеров, ржд