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Пушков резко ответил министру обороны Британии - РИА Новости, 02.10.2023
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06:21 02.10.2023 (обновлено: 15:40 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/pushkov-1899824040.html
Пушков резко ответил министру обороны Британии
Пушков резко ответил министру обороны Британии - РИА Новости, 02.10.2023
Пушков резко ответил министру обороны Британии
Сенатор Алексей Пушков назвал "маньяком" главу Минобороны Британии Гранта Шэппса, заявившего об изучении возможности отправить британских солдат на Украину. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:21
2023-10-02T15:40
в мире
украина
великобритания
алексей пушков
грант шэппс
риши сунак
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал "маньяком" главу Минобороны Британии Гранта Шэппса, заявившего об изучении возможности отправить британских солдат на Украину."Каждый последующий хуже предыдущего. Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине. Степень безумства в Лондоне нарастает", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее Шэппс заявил, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских подразделений.Позднее премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в конфликте.
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в мире, украина, великобритания, алексей пушков, грант шэппс, риши сунак, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Алексей Пушков, Грант Шэппс, Риши Сунак, Вооруженные силы Украины
Пушков резко ответил министру обороны Британии

Пушков раскритиковал британского министра за идею отправить войска на Украину

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал "маньяком" главу Минобороны Британии Гранта Шэппса, заявившего об изучении возможности отправить британских солдат на Украину.
"Каждый последующий хуже предыдущего. Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине. Степень безумства в Лондоне нарастает", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Шэппс заявил, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Министр среди прочего отметил, что это особенно касается запада страны. По его словам, на этих территориях Британия могла бы сделать "больше", чем просто обучение украинских подразделений.
Позднее премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в конфликте.
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В миреУкраинаВеликобританияАлексей ПушковГрант ШэппсРиши СунакВооруженные силы Украины
 
 
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