https://ria.ru/20231002/psikholog-1899999738.html

Финал конкурса "Педагог-психолог" объединил разные регионы страны

Финал конкурса "Педагог-психолог" объединил разные регионы страны - РИА Новости, 02.10.2023

Финал конкурса "Педагог-психолог" объединил разные регионы страны

В Москве стартовали очные финальные испытания Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023", сообщили в Минпросвещения. В Год... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:28

2023-10-02T16:28

2023-10-02T16:28

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Москве стартовали очные финальные испытания Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023", сообщили в Минпросвещения. В Год педагога и наставника конкурс проходит в 17-й раз. В нем участвуют представители 85 регионов страны. Учредитель конкурса – Минпросвещения России. Приветствие в адрес участников конкурса направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Важная задача современной системы образования – создавать такую образовательную среду, которая обеспечивает психологическую безопасность, благополучное развитие каждого ребенка, способствует раскрытию его способностей и личностного потенциала. Одну из главных ролей в этой работе играет, безусловно, психолог", – подчеркнул Сергей Кравцов.На торжественной церемонии открытия конкурса первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев приветствовал финалистов и отметил, что конкурс "Педагог-психолог – 2023" стал частью комплекса мероприятий Большой учительской недели."Сложно переоценить значение педагогов-психологов в российской системе образования. Эти специалисты – важная составляющая большой образовательной команды, они отвечают за благоприятный климат в школе, помогают ребенку самореализоваться. А конкурс "Педагог-психолог России" дает участникам новые возможности: общение с коллегами, пополнение багажа знаний, новых друзей в каждом уголке нашей страны. Желаю вам плодотворной работы!" – обратился к финалистам Александр Бугаев.Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская рассказала, что за 17 лет конкурс стал масштабным государственно-общественным событием."Педагоги-психологи – одна из самых больших профессиональных команд, насчитывающая 55 тысяч специалистов. Эта команда оказывает помощь детям, родителям, педагогам и школьным управленцам. В образовании будущее создается уже сегодня, и все, что мы с вами делаем сейчас, направлено на развитие нашей страны", – заключила Лариса Фальковская.Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023" включает два тура: экспертный и суперфинал.На экспертном этапе педагогов ждут испытания "Блицинтервью" и "Мастер-класс". 15 лауреатов, которые выйдут в суперфинал, продемонстрируют свои знания, умения и навыки в ходе испытания "Профессиональный кейс". Для остальных участников конкурса будут организованы образовательные и научно-практические мероприятия.Имена победителя, призеров и лауреатов назовут 5 октября на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая состоится на площадке Московского городского педагогического университета.Награда победителю будет вручена на сцене Государственного Кремлевского дворца 5 октября, в День учителя, в ходе праздничного концерта и торжественной церемонии награждения победителей всероссийских профессиональных конкурсов.Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог" проводится в целях повышения профессионального уровня и реализации творческого потенциала педагогов-психологов, повышения престижа психологической службы в российской системе образования.Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, оператор федерального этапа – Московский государственный психолого-педагогический университет.Конкурс проводится при поддержке партнеров – ведущих организаций в сфере психологии и педагогики, поддержки детей и их семей, которые принимают активное участие в организации научно-познавательной программы, а также поощрении участников, лауреатов и призеров конкурса.Торжественные мероприятия по подведению итогов и награждению победителей конкурса "Педагог-психолог" входят в программу Большой учительской недели, которая проходит в России со 2 по 8 октября.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватят все регионы страны. Центральными федеральными событиями станут финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель", а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".

https://ria.ru/20230930/direktor-1899607073.html

https://ria.ru/20231002/master-1899964720.html

https://ria.ru/20230928/nedelya-1899290027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, сергей кравцов