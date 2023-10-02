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Премия "За верность науке" в 2023 году собрала рекордное число заявок - РИА Новости, 02.10.2023
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Наука
 
13:12 02.10.2023 (обновлено: 14:41 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/premiya-1899927885.html
Премия "За верность науке" в 2023 году собрала рекордное число заявок
Премия "За верность науке" в 2023 году собрала рекордное число заявок - РИА Новости, 02.10.2023
Премия "За верность науке" в 2023 году собрала рекордное число заявок
Жюри IX Всероссийской премии "За верность науке" в 2023 году получило рекордно большое число заявок, свыше 1,2 тыс., от соискателей со всей страны, сообщило... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:12
2023-10-02T14:41
наука
наука
россия
москва
сочи
валерий фальков
владимир путин
российская академия образования
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жюри IX Всероссийской премии "За верность науке" в 2023 году получило рекордно большое число заявок, свыше 1,2 тыс., от соискателей со всей страны, сообщило министерство науки и высшего образования РФ. На премию поступило 1 213 заявок из 78 регионов России. Наибольшее количество – в номинации "Научно-популярный проект года" — 208, на втором месте номинация "Наставник", учрежденная в Год педагога и наставника по инициативе Российской академии образования, — 178 заявок. В номинации "Лучший научно-популярный студенческий проект" поступило 116 заявок, "Наука — это модно" — 109 и "Защита исторической правды" — 108. &quot;Благодаря объявленному президентом Десятилетию науки и технологий мы видим растущий интерес к профессии ученого. Немалую роль в этом играют и научно-популярные блогеры и программы. Шорт-лист участников, отобранный из более тысячи заявок, в этом году содержит самые разные форматы и тематики медиапроектов, в том числе международные. Российская наука была и всегда будет востребованной и открытой для мирового сообщества, что подтверждают заявки новой номинации &quot;Наука – миру&quot;. Желаю всем номинантам справедливых оценок и больших свершений!&quot; - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приведены в сообщении."В 2023 году начала действовать новая программа грантовой поддержки для тех, кто рассказывает о достижениях ученых. Проводятся многочисленные фестивали, выставки, экскурсии и другие мероприятия по научной тематике. Примечательно, что в этом году на премию "За верность науке" поступило рекордное число заявок. Участие в конкурсном отборе приняли популяризаторы практически со всей страны", – в свою очередь отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Лауреаты и дипломанты премии станут известны в октябре. Они получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и экскурсию в инженерный центр корпорации "Иркут" в Москве. Кроме того, лауреаты премии смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий — III Конгресс молодых ученых в Сочи. Премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Организатором премии выступает Минобрнауки, партнеры мероприятия — Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и МГУ имени Ломоносова. Поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Росатом", "Роскосмос", "Ростех".
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наука, россия, москва, сочи, валерий фальков, владимир путин, российская академия образования, иркут (корпорация), российская академия наук, навигатор абитуриента, дмитрий чернышенко, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), освобождение 1943
Наука, Наука, Россия, Москва, Сочи, Валерий Фальков, Владимир Путин, Российская академия образования, Иркут (корпорация), Российская академия наук, Навигатор абитуриента, Дмитрий Чернышенко, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Освобождение 1943

Премия "За верность науке" в 2023 году собрала рекордное число заявок

© Фото : Минобрнауки РоссииПремия "За верность науке"
Премия За верность науке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Минобрнауки России
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Жюри IX Всероссийской премии "За верность науке" в 2023 году получило рекордно большое число заявок, свыше 1,2 тыс., от соискателей со всей страны, сообщило министерство науки и высшего образования РФ.
На премию поступило 1 213 заявок из 78 регионов России. Наибольшее количество – в номинации "Научно-популярный проект года" — 208, на втором месте номинация "Наставник", учрежденная в Год педагога и наставника по инициативе Российской академии образования, — 178 заявок. В номинации "Лучший научно-популярный студенческий проект" поступило 116 заявок, "Наука — это модно" — 109 и "Защита исторической правды" — 108.
«

"Благодаря объявленному президентом Десятилетию науки и технологий мы видим растущий интерес к профессии ученого. Немалую роль в этом играют и научно-популярные блогеры и программы. Шорт-лист участников, отобранный из более тысячи заявок, в этом году содержит самые разные форматы и тематики медиапроектов, в том числе международные. Российская наука была и всегда будет востребованной и открытой для мирового сообщества, что подтверждают заявки новой номинации "Наука – миру". Желаю всем номинантам справедливых оценок и больших свершений!" - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приведены в сообщении.

"В 2023 году начала действовать новая программа грантовой поддержки для тех, кто рассказывает о достижениях ученых. Проводятся многочисленные фестивали, выставки, экскурсии и другие мероприятия по научной тематике. Примечательно, что в этом году на премию "За верность науке" поступило рекордное число заявок. Участие в конкурсном отборе приняли популяризаторы практически со всей страны", – в свою очередь отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Женщина-ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Лауреатов на премию "За верность науке" назовут в октябре
14 сентября, 11:14
Лауреаты и дипломанты премии станут известны в октябре. Они получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и экскурсию в инженерный центр корпорации "Иркут" в Москве. Кроме того, лауреаты премии смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий — III Конгресс молодых ученых в Сочи.
Премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Организатором премии выступает Минобрнауки, партнеры мероприятия — Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и МГУ имени Ломоносова. Поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Росатом", "Роскосмос", "Ростех".
 
НаукаНаукаРоссияМоскваСочиВалерий ФальковВладимир ПутинРоссийская академия образованияИркут (корпорация)Российская академия наукНавигатор абитуриентаДмитрий ЧернышенкоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Освобождение 1943
 
 
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